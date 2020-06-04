Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, CAS'a gideceklerini ve kararın döneceğine inandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TAMAMEN EKSİK VE YANLIŞ DEĞERLENDİRME"

"Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik."

"CAS'TAN GERİ DÖNECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"

"İki üç önemli madde verip nerelerde hata yapıldığına dair açıklama yapmayacağım. Çok yanlış bir değerlendirme ve yanlış bir değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar. Bunun da CAS'tan geri döneceğine inancımız tamdır. Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Mücadelemizi en iyi şekilde vereceğimizden kamuoyu emin olsun. Hiçbir başarının, hiç kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Mücadele koymadan, savaşmadan elde edilen başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuz kamuoyunun malumudur. Bugün itibariyle İsviçre'deki hukuk büromuzla birlikte süreci başlattık. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu cezanın, bu kararın CAS'tan döneceğine dair inancımız tamdır. Bu doğrultuda özellikle camiamızı sükunete davet ediyorum. Mücadele, bizim mücadelemizdir."

"TFF BİZİMLE"

"2019'da yapmış olduğumuz mücadelenin daha kapsamlısını vereceğiz. Davamızda haklıyız. En ufak bir endişemiz yok. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum. Önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı finali ve final maçı var. Bütün camiamızın, bütün enerjisini, dikkatini, motivasyonunu 8 maça, kupa yarı finaline ve olası finaline yöneltmesini rica ediyorum. UEFA'ya ve TFF'ye yöneltilen tepkiler bana ulaştı. TFF, bu davada bizimle birlikte çalışıyor. UEFA'ya tepki göstermek de anlamlı değil. Taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Olay kontrolümüz altındadır."

" ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ"

"Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz." dedik. Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir. CAS'ın vereceği bir karar. Sürenin uzaması aleyhimize olmayacak. Herkesi lige ve kupaya konsantre olmaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum."