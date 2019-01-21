Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istediği konuşulan Ricardo Quaresma ile ilgili resmi açıklama geldi. Siyah-Beyazlı takımın futbol A takımı’ndan sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı, Radyospor'a yaptığı açıklamada Portekizli oyuncunun böyle bir talebi olamdığını belirterek "Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesaplarından ayrılacağını imâ ettiği söyleniyor. Herkes söylüyor; ama Quaresma'nın bana müracaatı olmadı. Bize 'ben gitmek istiyorum' demedi. Ne Şenol Hoca’ya ne Ali Naibi'ye gelip böyle bir şey söyledi. Bize gelip ben gitmek istiyorum' demedi" ifadelerini kullandı.

"SAĞ BEK ARAYIŞIMIZ YOK"

Kavalcı, sağ bek iddiaları için ise "Şenol Hoca bize 'Giden olursa gidenin yerine bir futbolcu alırsınız' dedi. Bu dönem için sağ bek arayışımız yok. Gelecek sezon için her mevkiiye bakıyoruz" diye konuştu.