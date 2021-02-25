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Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, "Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz" dedi

Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması!

Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz'ün, takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir açıklama geldi. Çebi, kulübün ekonomik koşullarını ve takım oluşturdukları ücret dengesini korumaya devam edeceklerini belirterek, Dorukhan Toköz'e taviz vermeyeceğini söyledi.

"VERECEĞİMİZ PARA BELLİ"

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Çebi, “Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Bunu iyi düşünmek ve tartmak lazım. Uzun vadeli bakmak gerekir meselelere. Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz” dedi.

"CENK GÖNEN ÖRNEĞİ ORTADA"

Eski kalecileri Cenk Gönen’i de hatırlatan Çebi, “O da Beşiktaş’ı bıraktı. Galatasaray'a gitti forma giyemedi. Yurt dışına da gitti ama oradan da doğru düzgün oynayamadan geri döndü. Dorukhan, geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sezon döndü ama hala da eski günlerine dönmüş görünmüyor” diye konuştu.

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