Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transferle ilgili önemli açıklamalar...

Çebi, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme için "Söz konusu oyuncu ile bir görüşmemiz olmadı. Menajeri bize geldi, sadece şartlarını öğrendik. Kendisine olumlu bir dönüş yapmadık ama bu konu sürekli gündemde" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcusunun menajeri Marcelo Robalinho, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "TFF harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş ile anlaşamadıklarını" söylemişti.

"HİLE, HURDA DÜŞÜNMÜYORUZ. BİZ BEŞİKTAŞ'IZ"

Transferle ilgili sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, "TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil. Transfer yapabilecek bir noktaya gelemiyoruz. Lisans kurulu taviz istemiyor. Biz ısrarlı şekilde, hakkimiz olan faiz indiriminin yansıtılmasını istiyoruz. Ama biz kurumlara saygılıyız. Beşiktaş' ı riske edecek hicbir şey de yapmak istemiyoruz. Burayı toparlamaya geldik. Transferle ilgili türlü hile, hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş'ız. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak işe girmeyiz. Acı bizimse birlikte paylaşırız" diye konuştu.

AJDİN HASİC

Çebi, Ajdin Hasin'in transferiyle ilgili olarak ise, "Böyle bir bütçede böyle bir şey yok, böyle bir sözleşme yapılmasa daha hayırlı olurmuş ama yapılmış. Bir çözüm arıyoruz. 100 bin euro alan futbolcunun 2 milyon euro imza parası mantıklı değil" dedi.