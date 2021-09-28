Ahmet Nur Çebi: Sakatlıklar da bitecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ta gündem yaşanan sakatlıklar. Hollanda'ya 11 eksikle gelen Kartal'ta Başkan Ahmet Nur Çebi de zorlu mücadele öncesinde açıklamalar yaptı. Çebi'nin TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için transfer planlamasını özenli yaptık ama maalesef eksiklerimiz var. Sergen Hoca ile ben teknik-taktik konuşmam. İkimiz de espriliyiz. Başkan-hoca gibi değil ağabey-kardeş gibiyiz"

"Sakatlıklarımızın yarıdan daha fazlası darbelerden kaynaklanıyor. Malatyaspor maçını izlerken canım yandı. Sonraki maçlarda da bakıyorum nasıl bir meslektaşının spor hayatıyla, ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir merak ediyorum. Sakatlıklar da bitecek. Sivasspor maçını da dışarıda oynamamızı gerektirecek bir durum yok"

"Beni ne motive ediyor? Şampiyonlar Ligi'nde top koşturacağız. Geldiğimizde ekonomisi bitmiş kulübü yönetebilir hale getirdik. Kendi özünden gelmiş bir hoca ile başarılı olmak. Bunlar motive ediyor. Bizim bitmeyen bir muhalif kesimimiz var"

"30-40 milyon Euro gelirin tamamını harcamadık. 3-4 oyuncu alıp da tamamını harcamadık. En fazla 10 milyon Euro'sunu harcadık. Kimilerine göre heba ettik! Ama grupta alınacak galibiyet ve beraberlikten gelecek paralar da var"