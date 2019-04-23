Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahmet Ürkmezgil: Burak'ın olağanüstü golü işi çözdü

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Demir Grup Sivasspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ahmet Ürkmezgil

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçın ardından stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımı tebrik etti. Zor bir deplasmandan 3 puanla döndüklerini söyleyen Ürkmezgil, "Çok önemli bir galibiyet. Ligin boyu artık kısaldı, hele Sivasspor gibi düşme hattının hemen üzerinde hala puanlara ihtiyacı olan bir takımdan 3 puan almak önemliydi." dedi.

Çok güzel bir karşılaşma olduğunu ifade eden Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Sivasspor'un 1 puan yeter havasında bir tarzı vardı. O da oyunu çok zorlaştırdı, maçın son dakikalara kalmasının sebebi o oldu. Oyun bir hayli zorlu geçti. Burak'ın olağanüstü golü işi çözdü diyebiliriz. 3 takımın hatta Trabzon'un geriden gelip zorlamasıyla ilk 4 sıranın nasıl belli olacağı son ana kadar devam edecek. Her şey olabilir, biz sonuna kadar bu işi kovalayacağımızı baştan beri söylüyoruz. İkinci yarı en çok puan toplayan takım olarak da bunun hep iddiası içerisinde olduk. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımızın bir nebze avantajı olacak, sonra derbi oynayacağız. Başakşehir ve Galatasaray da buraya gelecek. Sivas zor bir deplasman, bulunduğu konum itibarıyla biz de zor bir deplasmandan geçtik, diye düşünüyorum."

KAVALCI: ARTIK ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ise alışık olmadıkları bir havada futbol oynadıklarını söyledi. Sıfırın altında 4 derecenin alışık olmadıkları bir hava olduğunu aktaran Kavalcı, "Ama iyi bir havayla İstanbul'a dönüyoruz. Böyle bir maçtan sonra 3 puanla İstanbul'a dönmek ayrı bir mutluluktu. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın oyunun devre arasında soyunma odasına giderken kafasına bir cisim geldiğini anımsatan Kavalcı, şöyle konuştu:

"İçeride tedavisini yaptılar, çıktı golünü de attı. Bizim için çok iyi oldu, 3 puanla dönüyoruz çok mutluyuz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. 9 galibiyet, 3 beraberlikle ikinci yarının en iyi takımıyız şu anda. İnşallah önümüzdeki 5 maçı da alıp hedefimiz şampiyonlar ligi, ondan sonra şampiyon olmak. Nevzat Demir'de günümüz geçiyor ama böyle bir maçtan sonra mutlu dönmek bu da ayrı bir zevktir. Şu anda dışarıda 15 puan var, bu büyük bir puan. Biz önümüzdeki 5 maça, kendi maçlarımıza bakıyoruz, oynayacak olduğumuz maçlara bakıyoruz. Zaten 5 maçı da aldığımız takdirde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Diğer rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. 5 hafta uzun bir haftadır bekleyip oynayıp göreceğiz."

Yönetimin kararıyla Burak Yılmaz'ı transfer ettiklerini anımsatan Kavalcı, "Burak sezon başında bizimle olsaydı o günkü şartlarda belki daha iyi bir durumda olurduk. Takım olarak iyi bir durumdayız. Burak'ı ayrıca kutluyorum, çok iyi bir vuruş yaptı. Bütün oyuncularımızla biz bir aileyiz. Takım olarak yolumuza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Chelsea 1 puana razı oldu
FUTBOLChelsea 1 puana razı oldu
Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcularla görüştü
FUTBOLSamandıra'ya Ali Koç çıkarması!
Galatasaray'da şampiyonluk toplantısı!
FUTBOLŞampiyonluk toplantısı!
Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
FUTBOLBüyüklere kök söktürüyorlardı!
Burak Yılmaz'ın frikik golü Türkiye'yi salladı!
FUTBOLBurak'ın frikiği Türkiye'yi salladı!
Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ
FUTBOLSivas'ta gemiyi Kral kurtardı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X