        AI tanıtımının hemen ardından App Store'da ilk sıraya yükseldi!

        Yandex Türkiye, ülkemizdeki kullanıcılara özel olarak geliştirdiği 'Yandex AI uygulaması'nı kullanıma sundu. Tanıtımının ardından kısa bir süre içerisinde App Store'da ilk sıraya yerleşen uygulama kullanıcılara hem üretken yapay zekânın analiz kabiliyetini hem de internet arama sonuçlarını tek bir ekran üzerinden sunuyor. İçerik üretimi, seyahat planlama, rezervasyon, fotoğraf animasyonu gibi birçok karmaşık görevi kolaylaştıran uygulama Türkiye'deki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ülkemizdeki yerel bir ekip tarafından geliştirildiği vurgulandı

        Giriş: 13.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:38
        App Store'da ilk sıraya yükseldi!
        Yandex Türkiye, internet için geliştirilen yapay zekâ ‘süper uygulaması’ Yandex AI’yi tanıttı. Uygulama lansmandan sonraki ikinci gününde Türkiye’de App Store’da 1 numaraya yükseldi. Yapay zekâ asistanı, yapay zekâ destekli arama ve yapay zekâ tarayıcısını tek bir alanda birleştiren uygulama, Türkiye için özel olarak geliştirildi ve geniş kitlelerin günlük kullanımına uygun bir arayüz sunuyor. Yandex AI, günlük hayatı kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Kullanıcılar; piyasa verilerini takip edebiliyor, yemek tarifleri bulabiliyor, fotoğraflarını canlandırabiliyor ya da istedikleri herhangi bir konuda kişiselleştirilmiş öğrenme programları oluşturabiliyor.

        “TEK GİRİŞ NOKTASI” FELSEFESİ

        Yandex AI’ın merkezinde, tüm talepleri karşılayan tek bir giriş alanı bulunuyor. Yapay zekâ ve arama motorunu birlikte kullanan uygulama, bilgileri birden fazla kaynaktan çekerek görsel olarak zengin bir rapor halinde bir araya getiriyor ve mümkün olan en doğru ve güncel yanıtı sunuyor. Uygulamanın ana sayfasında, kullanıcıları proaktif önerilerle yönlendiren ve uygulamanın yeteneklerini doğal bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olan etkileşimli bir akış bulunuyor.

        Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy yaptığı açıklamada, “Yandex Türkiye olarak, geçen yıl Yandex Arama bünyesindeki Yazeka ile Türkiye’yi yapay zekâ destekli aramayla tanıştırdık ve bu alanda yüzde 75’lik bir büyüme kaydettik. Bu büyüme, Türkiye’deki kullanıcıların internetle yapay zekâ aracılığıyla etkileşime geçmenin hem hız hem de verimlilik sunan yeni yollarına istekli olduğunu gösteriyor. Yandex AI, ürün yelpazemizin doğal bir evrimini temsil ediyor. Sor, ara, keşfet; hepsi Türkiye için özel olarak geliştirilmiş tek bir uygulamada” ifadelerini kullandı.

        ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, yapay zekâ kullanarak beyin fırtınası yapabiliyor, hızlı ve doğrulanabilir yanıtlar için web’de arama yapabiliyor ve uygulamadan hiç çıkmadan sorunsuz bir şekilde internette gezinebiliyor, web sitelerini keşfedebiliyor, video izleyebiliyor ya da uçak bileti ve konaklama rezervasyonu yapabiliyor. Uygulama ayrıca basit komutlar sayesinde metin ve görsel üretebiliyor; durağan fotoğrafları ise özel bir komutla ya da yapay zekâdan “bu fotoğrafı canlandır” demesini isteyerek kısa animasyonlu videolara dönüştürebiliyor. Ortaya çıkan sonuçlar, arkadaşlar ve aileyle anında paylaşılabiliyor.

