AI tanıtımının hemen ardından App Store’da ilk sıraya yükseldi!

Yandex Türkiye, internet için geliştirilen yapay zekâ ‘süper uygulaması’ Yandex AI’yi tanıttı. Uygulama lansmandan sonraki ikinci gününde Türkiye’de App Store’da 1 numaraya yükseldi. Yapay zekâ asistanı, yapay zekâ destekli arama ve yapay zekâ tarayıcısını tek bir alanda birleştiren uygulama, Türkiye için özel olarak geliştirildi ve geniş kitlelerin günlük kullanımına uygun bir arayüz sunuyor. Yandex AI, günlük hayatı kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Kullanıcılar; piyasa verilerini takip edebiliyor, yemek tarifleri bulabiliyor, fotoğraflarını canlandırabiliyor ya da istedikleri herhangi bir konuda kişiselleştirilmiş öğrenme programları oluşturabiliyor.

“TEK GİRİŞ NOKTASI” FELSEFESİ

Yandex AI’ın merkezinde, tüm talepleri karşılayan tek bir giriş alanı bulunuyor. Yapay zekâ ve arama motorunu birlikte kullanan uygulama, bilgileri birden fazla kaynaktan çekerek görsel olarak zengin bir rapor halinde bir araya getiriyor ve mümkün olan en doğru ve güncel yanıtı sunuyor. Uygulamanın ana sayfasında, kullanıcıları proaktif önerilerle yönlendiren ve uygulamanın yeteneklerini doğal bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olan etkileşimli bir akış bulunuyor.