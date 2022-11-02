Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile Destek Paketi başvuru ve ödeme tarihleri

Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olan verilen destek yardımı henüz başvuruda bulunmayan kişilerin gündeminde yer alıyor. İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı...

ABONE OL
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

     

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları sonrasında kapsamı genişletilen Aile Destek Programı hakknda merak edilen güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte tutarı 850-1.250 TL'ye yükseltilen Aile Destek Programı ödeme tarihleri...
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    BAKAN YANIK AÇIKLADI: ÖDEMELER HESAPLARA YATACAK!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını hatırlattı.

    Programın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

    Bakan Yanık, sosyal refahın paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım programlarıyla, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını vurguladı.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    BAKAN YANIK AÇIKLADI: 'PROGRAMIMIZI GENİŞLETİYORUZ'

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." dedi.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ARTIRILDI!

    Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullandı. 
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK RPOGRAMININ KAPSAMI GENİŞLEDİ!

    Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sosyal yardımlarla ilgili açıklaması hatırlatılarak Türkiye Aile Destek Programı'nda destek miktarının 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya çıkarılmasına ve desteğin nasıl uygulanacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında haziran ayı itibarıyla başvuruları topladıklarını ve ilk ödemeyi temmuz başında yaptıklarını anlatan Yanık, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni açıklama, Türkiye Aile Destek Programı'nın bir anlamda kapsamının genişletilmesini ifade ediyor." dedi.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    "MERDİVEN SİSTEMİ UYGULADIK"

    Sosyal yardım yararlanıcılarının 2 temel kanun çerçevesinde belirlendiğini, bunlardan birisinin Sosyal Yardımlar Kanunu, ikincisinin de Sosyal Hizmet Kanunu olduğuna dikkati çeken Yanık, şu açıklamayı yaptı:

    "Temel kanun olan Sosyal Yardımlar Kanunu'nda ihtiyaç sahibi kimdir? İhtiyaç sahibi, hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin bir bölü üçünden aşağı olması... Kaç kişi varsa ve o haneye giren gelir toplamda ne kadarsa ona göre hesaplarsınız. İhtiyaç sahibi olmak, artı engellilik, yaşlılık veya benzeri birtakım artı dezavantajları olması söz konusu idi. Fakat biz Türkiye Aile Destek Programı'nda bu artı dezavantajları aramadan çünkü temel mottomuz, sosyal yardım ve sosyal desteklerde sadece ihtiyaç sahibi olmak değil, ihtiyaç sahibi standardını veya işte sosyal refah standardını yükseltmek.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    Bu anlamda mesela Sosyal Yardım Kanunu çerçevesinde çalışan, belli bir sigortalı işte çalışan vesaire grupların desteklenmesi söz konusu değildi. Biz Türkiye Aile Destek Programı'nda sosyal refahın yükseltilmesi, yaşama standartlarının yükseltilmesi anlayışından hareketle, örneğin 3294 kapsamında yararlanamayan mevsimlik işçiler, toplum yararına programlarda istihdam edilenler, emeklilerin dul ve yetimleri, sosyal yardım programlarından yararlanamıyor vesaire... Biz bunları da Türkiye Aile Destek Programı kapsamına aldık ve bu destek programında da şöyle bir şey yaptık, bir anlamda bir merdiven sistemi uyguladık. Haneye giren gelir, kişi başına düşen gelir miktarına göre daha az gelir düşen hanelerde desteğimiz daha yüksek, diyelim kısmen daha çok geliri olan hanelerde daha düşük şeklinde devam ediyoruz."
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    HANEYE GİREN YALIN GELİR HESAPLANIYOR!

    Programın ikinci fazında yapılacakları da anlatan Yanık, sosyal yardım alan vatandaşlarda bazı kesişme durumlarının bulunduğunu, sosyal yardımların haneye giren gelir oranını arttırdığını o zaman diğer destekleri de engellediğini ifade etti.

    Yanık, "Biz bu fazda diyelim bir engelli var, ona engelli desteği sağlıyoruz ya da bir çocuk var, sosyal, ekonomik destek sağlıyoruz, dolayısıyla bunların hane geliri içerisinde değerlendirmesini saymıyoruz artık. Yani onlar kişilere özgü diyelim çocuk var, çocuğun desteklenmesi, engelli var, engellinin desteklenmesini hane geliri saymıyor, Türkiye Aile Destek Programı'nda gerçekten haneye giren yalın geliri hesap edip ona göre destekliyoruz." dedi.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    İKİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

    Türkiye Aile Destek Programı'nın 12 ay süreli olacağına işaret eden Yanık, "Temmuz başı itibarıyla haziran döneminden başlatarak ödemeleri yapmaya başladık. Temmuz-ağustos döneminde 1,6 milyon haneye yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme yapmışız, ikinci dönem başvuruları hali hazırda devam ediyor." dedi.

    Bakan Yanık, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelerin tamamına elektrik tüketim desteği de sağladıklarını kaydetti
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    "SÜREKLİ BİR YARDIM PROGRAMI DEĞİL!"

    "Türkiye Aile Desteği Programı sürekli bir yardım programı değil, 12 ay süreyle özellikle bu son ekonomik dalgalanmanın da dar ve orta gelir grubu üzerinde oluşturduğu baskıyı da bir anlamda hafifletmeye dönük, işte o demin söylediğimiz sosyal refahı temin etmek ve korumak iradesine dönük bir çalışma. Dolayısıyla süreli bir destek olduğu için normal şartlarda elektrik tüketim desteğinden ve doğal gaz tüketim desteğinden yararlanıcılarımız yararlanamayacak idi. Ama biz Türkiye Aile Desteği kapsamına bunu aldık. Elektrik tüketim desteği ayrıca zaten sürekli yardım alanlara yapılıyor. Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelere de yapılacak. En fazla 260 liraya kadar belli bir baremi var."
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK İMKANI!

    Bunun dışında Türkiye Aile Desteği Programı'nda yeni bir fark daha oluşturduklarını belirten Yanık, hanedeki çocuk sayısına göre, çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi.

    "Burada da 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu 550 ve 5 ve üzerine de 650 lira destek sağlıyoruz." diyen Yanık, bu anlamda özellikle yararlanıcıları mümkün olduğu kadar genişletmeye çalıştıklarını ve hafta sonuna kadar ödemeleri yapmayı planladıklarını bildirdi.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

    Kabine Toplası'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık." ifadelerini kullandı.
  • Aile Destek Ödemeler: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    ELEKTRİK DESTEĞİNDE ARTIŞ YAPILDI!

    Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.