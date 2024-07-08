Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz'da yatacak mı?
Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oluyor. Geçen sene Temmuz ayında başlayan Aile Destek Programı ödemeleri 850-1250 TL aralığında değişiyordu. Daha önce dar gelirli hanelere yardım amacıyla verilen bu ödemeler 2 defa uzatılmıştı. Peki Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz'da yatacak mı, son durum ne?
Milyonlarca vatandaşın yararlandığı Aile Destek ödemesi Temmuz ayında sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sona ermesi planlanan ancak bir yıl daha uzatılan program kapsamındaki ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz’da yatacak mı?
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI, TEMMUZ'DA BİTİYOR MU?
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
TEMMUZ AYI AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek parası Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak destek ödemeleri her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Daha önce yapılan açıklamada 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ayrıca 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran ayı için olacak ve bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilip söz konu destek programının sona ereceği bildirilmişti.
Eğer destek programı ile ilgili uzatılması yönünde karar alınmazsa, Aile Destek Yardımı ödemeleri Temmuz 2024'e bitecek.