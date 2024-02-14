Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.242,15 %1,87
        DOLAR 30,7328 %-0,07
        EURO 33,1670 %0,48
        ALTIN 1.978,86 %0,56
        FAİZ 42,68 %0,09
        GÜMÜŞ GRAM 22,61 %2,30
        BITCOIN 51.922,00 %0,29
        GBP/TRY 38,8128 %0,38
        EUR/USD 1,0762 %0,32
        BRENT 82,93 %1,63
        ÇEYREK ALTIN 3.235,37 %0,55
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2024 Şubat: Aile Destek Programı ödemesi ne kadar oldu, zam yapıldı mı, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Şubat Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: Aile Destek ödemesi ne kadar oldui?

        Şubat ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelerin gelir aralığına göre değişen miktarlarda yapılan ödemelerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklama, "Aile Destek ödemesi ne kadar oldu, şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 Şubat Aile Destek Paketi zamlandı mı sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile Destek Programı ödemeleri, her ay hak sahiplerine ilgili bakanlık tarafından ödenmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaş zamlarının ardından, şubat ayı aile destek ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Aile Destek ödemesi ne kadar oldu, şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, zam geldi mi?" İşte Şubat ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği, programa hak kazanmış veya başvurmayı düşünen aileler tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Geçen ay ödemeler ayın ortasında yapılmıştı. Bu yüzden, bu ayın ödemelerinin de tahmini olarak 15 Şubat'tan sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

        3

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

        “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

        Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

        4

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

        5

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

        6

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."

        7

        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesinde, ödeme tutarı aralıklarıyla ilgili şu açıklama yer almaktadır:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

        8

        AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        9

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor. Tüm gereklilikleri yerine getiren adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 