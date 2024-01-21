Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek programı ödeme tarihi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı ve ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aile destek ödemeleri ne kadar oldu ve ödemeler yattı mı? İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve ocak ayı Aile Destek yardım parası ne zaman yatacak? İşte ocak ayı Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 21.01.2024 - 00:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır." açıklamlar sonrasında 2024 yılında geçerli olacak zamlar netlik kazandı. Asgari ücrete yapılan zam ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!







AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ? Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. 2024 yılı Aile Destek Paketi ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.