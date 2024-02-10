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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek programı ödemesi ne kadar? 2024 Şubat ayı aile destek paketi ödemesi ne zaman yatacak, zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek ödemesi ne kadar? 2024 Şubat ayı ödemesi ne zaman yatacak?

        Şubat ayının başlamasıyla birlikte, Aile Destek Paketi kapsamındaki ödemelerin tarihi, hak sahipleri tarafından merak edilmeye başladı. Bu program, gelir düzeylerine göre değişen miktarlarda her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımları içeriyor. Şubat ayındaki Aile Destek Ödemeleri'nin ne zaman hesaplara yatacağı ve herhangi bir zam yapıp yapılmadığı şu an araştırılan konular arasında. İşte 2024 Şubat ayı Aile Destek ödemelerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:07
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        1

        Her ay olduğu gibi, Şubat ayında da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik aile destek paketi ödemeleri yapılacak. Bu programa başvurabilmek için belirlenen şartları sağlayan aileler, başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuruları uygun bulunan aileler, onay aldıkları takdirde 12 ay boyunca düzenli ödemeler alabilecekler. Başvuruda bulunmak isteyenlerin genellikle "Aile Destek ödemesinde zam var mı, ne kadar arttı?" gibi soruları da merak ediyor olmaları doğaldır. Bunun yanı sıra, ödemelerin ne zaman yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, özellikle düşük gelirli aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir önceki ay, ödemeler genellikle ayın ortasında hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu nedenle, bu ayın ödemelerinin de genellikle 15 Şubat'tan itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.

        3

        ŞUBAT AYINDA AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Ancak, geçen ay olduğu gibi, Şubat ayında da ödemelerin genellikle ay ortasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

        4

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Ödemelerin miktarı, hane halkının kişi başına düşen aylık gelirine bağlı olarak belirlenmektedir. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinde, ödeme tutarı aralıklarıyla ilgili şu açıklama yer almaktadır:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

        5

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Çocuk desteğini içeren programın devreye girmesiyle birlikte, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanede bulunan çocuk sayısına göre belirlenmiştir. İşte, belirlenen miktarlar:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        6

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Başvuru yapacak kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamazlar.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler, hanede çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacak kişiler arasındadır. Tüm gereklilikleri yerine getiren adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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