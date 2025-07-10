Aile hekimliğinde hizmet takip süresi uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

AİLE HEKİMLİĞİNDE HİZMET TAKİP SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

Sağlık Bakanlığınca yapılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki değişiklikle aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatılarak, son 6 ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri 1 yıla çıkarıldı.

Buna göre, aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatıldı. Son 6 ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri 1 yıla çıkarıldı. 15-49 yaş arası kadınlar veya kronik hastalığı olan kişiler gibi daha sık izlenmesi gereken gruplar için ise mevcut hizmet süreleri korunacak.

AİLE HEKİMİNİN HİZMET SUNDUĞU NÜFUS YAPISI DEĞERLENDIRMEYE ALINDI

Aile hekimliği birimlerinin hizmet sunduğu nüfusun yapısı da değerlendirmeye alındı.

Özellikle gebe, bebek, çocuk, yaşlı gibi daha sık izlenen ve kapsamlı hizmet sunulan kişilerin bulunduğu veya bu oranların düşük olduğu bölgelerdeki farklı iş yükleri dikkate alınarak parametreler güncellendi.

Yönetmelikle, nüfusu yüksek fakat özellikli gruptaki kişi sayısının az olduğu aile sağlığı birimlerinin iş yükü de dikkate alınarak nüfus sayısı karşılığı oluşan puan sınırı 3 bine kadar yükseltildi.