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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet’ten yurt dışı uçuşlarında indirimli bilet kampanyası - İş-Yaşam Haberleri

        AJet’ten 2025 yılı yurt dışı uçuşlarında indirimli bilet kampanyası

        AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:34
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        AJet'ten 2025 indirimli bilet kampanyası
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        Yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı.

        Türkiye çıkışlı ve varışlı indirimli biletleri, 9 Euro ve 9 Dolar artı vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

        Türkiye’den yurt dışına çıkışlı biletler, 9 Dolar artı vergiler; yurt dışından Türkiye’ye varışlı biletler ise 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

        Kampanya kapsamında 63 bin indirimli bilet satılacak. 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde satışa sunulan biletler, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. İndirimli ‘Basic’ biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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