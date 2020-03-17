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Akaryakıt sektöründe yılın kulisi

Akaryakıtta ses getirecek dev satış… Yabancı yatırımcıların kontrol ettiği bir akaryakıt dağıtım şirketinin Türkiye’den çıkmayı düşündüğü, bu konuda hazırlık yaptığı ve potansiyel alıcılarla görüştüğü konuşuluyor. Kulislerde, söz konusu yatırımcının, Türkiye’de kontrol ettiği dağıtım şirketine karşılık alıcının bir Avrupa ülkesindeki şirketinin belli orandaki hisselerini de devralabileceği, bu opsiyonun da masada bulunduğu ve taraflarca değerlendirildiği ifade ediliyor.

akaryakıt

Akaryakıt dağıtım sektörü, satın alma ve devir işlemleri yönünden hareketli bir dönemden geçiyor. Sektörde, ilk hamle Ordu Yardımlaşma Kurumu’ndan (OYAK) geldi. OYAK, Demirören Holding’den Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve Milangaz'ı satın almak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu. Kurum’un, bu satışa onay verdiği belirtiliyor. Satışın, kısa süre içinde sonuçlandırılması bekleniyor.

Enerji kulislerinde, son günlerde ikinci bir satış ya da devir daha konuşuluyor. Kulislere göre bu satışa konu olan dağıtım şirketini yabancı bir yatırımcı kontrol ediyor. Bu yatırımcının, Türkiye’den çıkmayı düşündüğü, bu konuda girişimlerde bulunduğu dile getiriliyor.

ALICILARLA GÖRÜŞME

Kulislerde, bu yatırımcının söz konusu dağıtım şirketinin devri ya da satışı için potansiyel alıcılarla görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Bu yatırımcının, Türkiye’de kontrol ettiği dağıtım şirketine karşılık alıcının bir Avrupa ülkesindeki şirketinin belli orandaki hisselerini de devralabileceği, bu opsiyonun da taraflar arasında gündeme geldiği ifade ediliyor.

PİYASANIN ÖNEMLİ AKTÖRÜ

Bu dağıtım şirketi, akaryakıt sektöründe önemli bir paya sahip. Uzun yıllara dayanan deneyimi, birikimi ve geniş bir bayi ağı bulunuyor. Sektörün, bu yönden başat aktörleri arasında yer alıyor.

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