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Akbank çalışma saatleri: Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Mesai saatleri

Türk bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan Akbank'ın çalışma saatleri, bu bankada işlem yaptırmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki Akbank, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Akbank çalışma saatlerine ilişkin detaylar...

Akbank çalışma saatleri

Akbank çalışma saatleri öğle arası ve mesai saatleri 09.00 – 17.30 olarak belirlenmiştir. 12.30 ve 13.30 arası bankanın güncel öğle arası saatleridir. Bunun dışında Türkiye’de hizmet veren diğer bankalarda olduğu gibi Akbank şubeleri de hafta sonları kapalıdır. Bazı büyükşehirlerde merkezi noktalardaki Akbank şubeleri hafta sonu yarım gün hizmet vermektedir. Ancak Türkiye geneli Cumartesi ve Pazar günleri bankalarda işlem yapılmamaktır.

Akbank mesai saatleri içinde tüm bankacılık işlemlerini kısa sürede gerçekleştirmeniz mümkündür. Hafta sonu, resmi tatiller ve bayramlarda bankalar hizmet vermemektedir. Ancak günümüzde birçok bankacılık işlemi mobil uygulama, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Akbank EFT ve Havale Saatleri

Akbank dâhil olmak üzere birçok bankanın EFT ve havale işlemi bankanın mesai saatleri içinde yapılmaktadır. Akbank hesabından başka bir banka hesabına para transferi yapmak için işlemin mesai saatleri içinde gerçekleşmesi gerekir. Buna göre Akbank EFT ve havale saatleri;

  • Şube EFT Saatleri: 09.00 – 16.30
  • İnternet Bankacılığı EFT Saatleri: 09.00 – 17.15

Olarak belirlenmiştir. Akbank çalışma saatleri ve günleri içinde tüm bankacılık işlemlerinin şubelerden ve Akbank internet bankacılığı üzerinden yapılması mümkündür.

EFT işlemleri için bankalardan hafta sonu, mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde işlem yapmak mümkün değildir. Bankacılık alanında, gelişen teknoloji ve şubesiz bankacılık hizmetleri sayesinde birçok işlem mesai saatleri dışında yapılması mümkün hale getirilmiştir.

 

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