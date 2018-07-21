Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, bu aylarda yapılan salyangoz avcılığının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Akçakoca'da balıkçıların bu aylarda salyangoz avladıklarını belirten Karakaş, "Salyangoz artık balıkçılığı geçmiş durumda. Yaz mevsiminde, özellikle nisan ile ağustos ayları arasında balıkçılığı bırakıp salyangoz avcılığı yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız bu oldu." dedi.

Karakaş, yaz aylarının yanı sıra kış mevsiminde de bu avcılığı yaptıklarını vurgulayarak, "Kasım ve aralık aylarında da salyangoz avcılığına devam ediyoruz. Havalar iyice soğuyunca bırakıyoruz. Salyangoz avcılığı, Akçakoca balıkçısının yaz aylarında tam anlamıyla geçim kaynağı olmuş durum da. Kışın da çok soğuk olmazsa devam ediyoruz." diye konuştu

"YURT DIŞINDAN ÇOK FAZLA TALEP VAR"

Salyangozun çok değerli olduğunu, bu nedenle ihraç ettiklerini de ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

"Salyangoz ihraç malıdır. Çok değerli bir üründür. Biz de bu ürünün Akçakoca'da ciddi avcılarıyız. Yeterli miktarda salyangoz çıkarıyoruz. Fabrikaların göz bebeği durumundayız. O şekle getirdik bu sektörü. Açıkçası salyangoz tam anlamıyla geçim kaynağımız olmuştur yaz aylarında. Yakaladığımız salyangozlar, özellikle Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Avladığımız salyangozları fabrikalara veriyoruz. Fabrikalar işleyip özellikle Uzak doğu ülkelerine ihraç ediyor. Yurt dışından çok fazla talep var. Bu durum, biz balıkçıları maddi anlam da rahatlatıyor."

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