Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.428,86 %-0,53
        DOLAR 41,9683 %0,43
        EURO 48,8054 %0,24
        GRAM ALTIN 5.761,69 %-1,95
        FAİZ 40,53 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 67,42 %-4,50
        BITCOIN 107.789,00 %-3,00
        GBP/TRY 56,1932 %0,12
        EUR/USD 1,1621 %-0,18
        BRENT 61,28 %0,44
        ÇEYREK ALTIN 9.420,35 %-1,95
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Alanya 25 ülkeden 'dijital göçebeyi' ağırladı - Girişimcilik Haberleri

        Alanya 25 ülkeden 'dijital göçebeyi' ağırladı

        Türkiye'nin ilk dijital göçebelik festivali Alanya'da gerçekleşti. Etkinliğe 25 farklı ülkeden 200 katılımcı ve 27 konuşmacının katıldığı açıkladı. Organizasyon kapsamında, Karayipler'deki Roatan Adası ile Alanya arasında dünyanın ilk "Dijital Göçebelik Kardeş Şehir Programı" başlatıldı. Festivalin organizatörlerinden Mine Dedekoca, "Türkiye Nomad Fest 2025, Türkiye'nin dijital göçebelik vizyonunu dünyaya tanıtarak Alanya'yı küresel dijital göçebe haritasına taşıdı" dedi. Tüm dünyada 40 milyon 'dijital göçebenin' bulunduğu tahmin ediliyor

        Giriş: 21.10.2025 - 12:58 Güncelleme: 21.10.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya 25 ülkeden 'dijital göçebeyi' ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin ilk dijital göçebelik festivali olan "Türkiye Nomad Fest 2025", 14–19 Ekim tarihlerinde Akdeniz'in ünlü tatil beldesi Alanya'da gerçekleşti.

        Verilen bilgiye göre, dünyanın 25 farklı ülkesinden gelen 200 katılımcı ve 27 konuşmacı, altı gün boyunca "Dijital Göçebelik Yaşam Tarzı", "Bireysel Girişimcilik Kampı" ve "Girişimciler için Yapay Zeka" temalarında oturumlara katıldı.

        Katılımcılar, sabah yürüyüşlerinden yapay zekâ atölyelerine, networking etkinliklerinden Alanya Kalesi yürüyüşüne kadar farklı deneyimlere sahip bir program yaşadı.

        Festival boyunca hem dijital göçebelik kanaat önderlerinden Andreas Wil Gerdes hem de girişimcilik ve yapay zeka alanında çalışan uzman isimler Seth Ward, George Laskaridis, Murat Erdör, Lotus Vrijma, Katya Dimitrova gibi uluslararası isimler sahne aldı.

        REKLAM

        Etkinlik kapsamında organize edilen "Bireysel Girişimcilik Kampı" kapsamında uzmanlar, katılımcılara iş fikri bulma, fikirleri hayata geçirip büyütme konularında deneyimlerini aktarırken, "Yapay Zeka" kampında ise yapay zekâyla fikir üretme, kendi uygulamalarını geliştirme ve iş modellerini tasarlama imkânı sundu.

        ALANYA VE KARAYİPLER'İN ROATAN ADASI 'KARDEŞ' OLDU

        Etkinlikte, Roatan Turizm Ajansı CEO’su Gonçalo Hall ile bir canlı bağlantının gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Öyle ki, bu oturumda, Karayipler’deki Roatan Adası ile Alanya arasında dünyanın ilk “Dijital Göçebelik Kardeş Şehir Programı” başlatılacağının duyurusu yapıldı.

        Böylece, Akdeniz ve Karayipler’i dijital göçebelik, yetenek çekimi ve sürdürülebilir turizm ekseninde birbirine bağlayacak tarihi bir iş birliğinin temelinin atıldığı kaydedildi.

        'TÜRKİYE'NİN VİZYONUNU DÜNYAYA TANITTIK'

        Türkiye’de girişimcilik ve uzaktan çalışma alanında uzun yıllardır çalışan 3 kadın girişimcinin imzasını taşıyan organizasyon, Mine Dedekoca, Gizem Burteçin ve Neşen Yücel tarafından düzenlendi.

        Festivalin organizatörlerinden Mine Dedekoca, dijital göçebelerin artık sadece gezgin değil, ekonomiye yön veren mikro girişimciler olduğunu bildirdi.

        Dedekoca, "Türkiye Nomad Fest ile geleceğin yaşam ve çalışma modelini Alanya’da hayata geçirdik. Türkiye Nomad Fest 2025, Türkiye’nin dijital göçebelik vizyonunu dünyaya tanıtarak Alanya’yı küresel dijital göçebe haritasına taşıdı" dedi.

        Dünyada genelinde özellikle pandemi döneminde trend haline gelen dijital göçebelik, yarattığı ekonomik etki ile de dikkat çekiyor.

        REKLAM

        DAHA ÇOK KALIYORLAR, DAHA FAZLA HARCIYORLAR

        Dijital göçebelerin yarattığı ekonomik değer şu şekilde açıklanıyor;

        ● 2024 itibarıyla dünyada 40 milyondan fazla dijital göçebe bulunuyor. Bu sayının 2030’a kadar 100 milyona ulaşması bekleniyor.

        ● Göçebelerin yüzde 47’si freelance/solopreneur, yüzde 33’ü uzaktan çalışan profesyonel, yüzde 20’si ise startup kurucusu.

        ● En aktif oldukları sektörler: teknoloji, yazılım, pazarlama, içerik üretimi, tasarım ve danışmanlık.

        ● Bir dijital göçebe, gittiği destinasyonda aylık ortalama 2 bin 500–4 bin dolar harcıyor.

        ● Dijital göçebeler, tipik bir turistten 3–4 kat daha uzun süre konaklıyor (30–90 gün).

        ● Yüzde 65’i otel yerine coworking ve coliving alanları tercih ediyor.

        ● 1 dijital göçebenin yerel ekonomiye katkısı, 4–5 geleneksel turistin toplamına eşdeğer olarak ölçülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor