Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 76. dakikada Stancu kaydetti. Ligde 7 maç sonra yenilen Alanyaspor 39 puanda kalarak zirve yolunda ağır bir yara aldı. 2 hafta sonra kazanan Gençlerbirliği ise 24 puana yükseldi.
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