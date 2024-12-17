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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Alanyaspor: 3 - Amedspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Alanyaspor: 3 - Amedspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Amedspor'u 3-2 yenerek tur atladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 22:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:55
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        Alanyaspor, Amed'i 3 golle geçip turu aldı!
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        Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Amedspor'u 3-2 yenerek tur atladı.

        GAİN Park'ta oynanan maçta ev sahibi Alanyaspor'un gollerini 10. dakikada Buluthan Bulut, 59. dakikada Nuno Lima ve 75. dakikada Gaius Makouta kaydetti.

        Amedspor'un gollerini ise 40. dakikada Yohan Cassubie ve 85. dakikada Alberk Koç attı.

        Bu sonuçla birlikte Alanyaspor tur atlayan taraf olurken, Amedspor kupaya veda etti. Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başardı.

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