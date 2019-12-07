Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ilk yarıda karşılıklı pozisyonların olduğunu, ikinci yarının ise kendi kontrollerinde geçtiğini kaydetti.

Futbolcularının gol yollarında beceriksiz kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, "İlk yarıda Galatasaray'ın iki pozisyonu vardı. Bizim de ilk yarının son dakikasında bir pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda tek kale bir maç oynandı. Muslera'yı tebrik ederim. Bizimkiler de beceriksizdi. Muslera tek başına maçı aldı diyebilirim. Özellikle ikinci yarıda 5-6 tane net gol pozisyonumuz var. Bir tane atamadık. Üzgünüm. Buradan en kötü bir puanla dönmemiz gerekirdi. Bir gol atsak 2 ve 3. golleri de atma şansımız olabilirdi." diye konuştu.

Santrforları Papiss Cisse'nin yokluğunun skoru etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Alanyaspor Kulübü Başkanı, "Cisse'lik bir olay yoktu. Diğer arkadaşlarımız da elinden geleni yaptı. Cisse 9 tane gol attı ama 30 tane kaçırmıştır. Futbolcu kaçırır. Bunda sıkıntı yok. Cisse önemli bir golcü. Bugün olsa mutlaka katkı sağlardı ama yerine oynayanlar da canla başla mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında aleyhlerine verilen penaltının benzerinin Beşiktaş ile oynadıkları müsabakada lehlerine verilmediğini savunan Çavuşoğlu, "Penaltıda bir sıkıntı yok verilebilir. Beşiktaş maçında Atiba'nın aynı pozisyonu vardı. Çifte standart burada başlıyor. Burada veriyorsan orada da vereceksin ya da orada vermiyorsan burada da vermeyeceksin. Tabii ki penaltı verilebilir ama hepsine verilmesi lazım." şeklinde görüş belirtti.