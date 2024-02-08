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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor, Daniel Kehinde Akinlosotu'yu transfer etti - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor, Daniel Kehinde Akinlosotu'yu transfer etti

        Corendon Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Daniel Kehinde Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:58
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        Alanya'ya Nijeryalı orta saha
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Alanya ekibi, 2005 doğumlu Nijeryalı Daniel Kehinde Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2005 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

        Alanyaspor, geçtiğimiz gün de Güney Koreli forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştı.

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