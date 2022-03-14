Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

AHMET ÇAKAR

F.Bahçe, Alanyaspor karşısında çok gösterişli bir galibiyet aldı. Fakat dün gece gösterdi ki bazı oyuncular, sadece Fenerbahçe için değil dünyadaki tüm takımlar için önemli. Bunun başında da kaleci Altay geliyor. Öyle kritik anlarda öyle toplar çıkardı ki, maçın bence Rossi ile birlikte en önemli ismi. İkinci yarı F.Bahçe iki golle üstünlüğü aldığı an ne olduysa oldu. Konsantrasyonunu kaybetti, Ozan oyundan düştü ve onun tarafından art arda iki Alanya golü geldi.