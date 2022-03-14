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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Spor yazarları, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

  • 01
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ

    İsmail Kartal, öndeki baskının zayıflaması, oyunun kontrolünün rakibe geçmesiyle yaptı üç hamlesini de. Arda Güler'in, gencecik ayaklarına emanet etti maçı cesaretle. Mesut Özil'in frikiği Serdar Dursun'a bırakması, muhtemel bir kaptan tercihiydi. Yanlıştı. Golü atan Arda'nın, penaltıdan sonra tüm takımın Mesut'un etrafında toplanması da liderliğin onaylanması. Bu genç takım, Kaptanı'na "senin için koşarız" dedi.
  • 02
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önce ters faul veren hakem Volkan Bayarslan, yine hakemlere verilen yorum telkinin bir parçası olmayı başardı Ve elbette Rossi'nin satırları... Bir gol, penaltı ve son gol öncesinde direkten topu sayarsak, üç asist ile sahadaydı. Uzun süredir tabelaya bu kadar etki eden Fenerbahçeli bir oyuncu olmamıştı. İsmail Kartal ve ekibi, farklılaşan oyuncu sayısını her hafta artıyor.
  • 03
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    ERMAN TOROĞLU

    2-0 Fenerbahçe önde, 'Maçı rahat bitirir' diyor insan. Ama Alanya son bir gayretle maça asılıyor; 2-2. Fenerbahçe 2-0 öndeyken ve 2-2 olduğu ana kadar sahada 10 kişi. Çünkü Mesut'un ismi var cismi yok. Spiker bağırıyor bilmem kaç tane pas attı isabetli falan. Valla babam yaşasaydı o da atardı, soldan sağa at, sağdan sola at. İsmail ne zaman 'yeter artık' diyor, genç Kanarya'yı alıyor ve Fenerbahçe ötmeye başlıyor. 
  • 04
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Oynadığı kısa sürede bu çocuk gol atıyor, golden de öte harika bir asist yapıyor. Bir asist ancak böyle yapılır. Arkadaşının kafasına, daha top kendine geldiği zaman işaret ediyor 'Senin kafana atacağım' diye. Sarı-lacivertlilerde İsmail geldikten sonra kademe kademe bir iyileşme var. Yardımlaşma arttı, ileriyle geri arasındaki mesafe kısaldı.
  • 05
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    AHMET ÇAKAR

    F.Bahçe, Alanyaspor karşısında çok gösterişli bir galibiyet aldı. Fakat dün gece gösterdi ki bazı oyuncular, sadece Fenerbahçe için değil dünyadaki tüm takımlar için önemli. Bunun başında da kaleci Altay geliyor. Öyle kritik anlarda öyle toplar çıkardı ki, maçın bence Rossi ile birlikte en önemli ismi. İkinci yarı F.Bahçe iki golle üstünlüğü aldığı an ne olduysa oldu. Konsantrasyonunu kaybetti, Ozan oyundan düştü ve onun tarafından art arda iki Alanya golü geldi. 
  • 06
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    İşte dedik ya bazı oyuncular, kalitesi ile kötü giden bir şeyi iyiye çevirebiliyorlar. Mesut da yoruldu yerine giren Arda -ki Türk futbol tarihinin en önemli yıldızlarından biri olacak- F.Bahçe'yi öne geçiriverdi. Arda sadece gol atmadı, 5. golde de kafayı kaldırdı adrese teslim mükemmel bir orta ile Berisha'ya golü attırdı.
  • 07
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    İsmail Kartal'a tavsiyem her hafta Arda ile başla. Pişsin seneye daha güçlü hale gelsin. Çünkü görünen o ki Mesut, pas hatası yapmasa da fizik olarak hiçbir zaman eski Mesut olamayacak. Hakemlerin deprem yaşadığı haftada Volkan Bayarslan'ı çok beğendim. Kusursuz yönetti. Üstelik tecrübeli bir hakem değil. Verdiği penaltı kesinlikle doğru, VAR müdahalesi de yerinde. Oyuncular iyi niyetliydi, maç kolaydı bahanesine sığınmayalım. Hakem mükemmeldi.
  • 08
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    REHA KAPSAL

    Fenerbahçe son haftalarda doğru oynuyordu. Alanyaspor gibi topa sahip olarak oynayan ve formda bir rakibe karşı İsmail Kartal farklı bir strateji hazırladı. Kartal ön alan baskısını fazla yapmadan rakibi genelde orta sahada karşılamayı tercih etti. Burada oluşturduğu simetrik hatla beraber oyunun daha dar alanda oynanmasını sağladı. 
  • 09
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, oyunun kontrolünü zaman zaman Alanyaspor'a verse de ligde belirlediği ikincilik hedefi için çok önemli bir deplasmandan 3 puanı almasını bildi. Bir parantez de genç Arda için açmak gerekir. İsmail Kartal onu neden, kimden, ne için 'koruyor' anlamak mümkün değil. Aksine Arda'nın daha fazla güvene, desteğe, en önemlisi de devamlı oynayıp gelişmeye ihtiyacı var.
  • 10
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    GÜNTEKİN ONAY

    Francesco Farioli, 60. dakikada santfrorsuz oyundan vazgeçerek Djedhou’yu sahaya sürdü, Efkan Bekiroğlu’nu orta sahaya çekti. Bu değişiklik bir anda dengeleri değiştirdi. Alanya orta sahası güçlendi. Santrforlu oyunda Efecan Karaca ve Emre Akbaba’nın da etkinliği arttı. Ozan Tufan’ın kanadında oynayan Tayfur Bingöl’ün attığı 2 golle de maç bir anda 2-2’ye geldi. Hatta Juanfran’ın köşeye giden şutunda Altay Bayındır’ın müthiş kurtarışı olmasa ev sahibi öne de geçecekti. 
  • 11
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    İvme bu kadar Alanya’ya dönmüşken kaleci Altay’ın yaptığı süper kurtarış Fenerbahçe’yi yıkımdan kurtardı. İkinci yarıda sadece penaltı atarken gördüğümüz Mesut’un yerine Arda Güler’in girmesi, Pelkas’ın oyuna dahil olması ile yeniden dengeyi bulan sarı lacivertlilerde genç Arda, gerçekten de 1 gol, 1 asist ile fark yarattı. Özellikle de Mergim Berisha’ya attırdığı gol harikulade idi.
  • 12
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Sadece %37 topa sahip olduğu bir oyunda Alanya deplasmanında 5-2 kazanan Fenerbahçe’de galibiyetin mimarları Rossi, Altay ve genç Arda idi. İsmail Kartal ile son 5 maçta 13 puan kazanan sarı lacivertli takım çıkışını sürdürüyor. Bu yükselişte Miha Zajc ve Miguel Crespo’dan oluşan dinamik merkez orta sahasının payı da yadsınamaz.
  • 13
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    ENGİN VEREL

    İlk devreyi tamamlarken değişmeyen bazı noktalar vardı. Örneğin kaleci Altay'ın yine Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olması gibi... Alanya'nın kaleyi bulan şutlarının tamamını çıkardığı yetmedi, Kim'in ters vuruşunda da inanılmazdı. Crespo yine iki kişilik oynadı, Osayi Samuel de elinden geleni yaptı. Mesut ise biraz gezindi. Ama yürüse bile attığı tek paslarla klasını belli etti.
  • 14
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Bu arada Altay'ı övmek demek, aynı orantıda özellikle savunmanın göbeğini de eleştirme anlamına gelir. Kim ile Serdar Aziz, bariz pozisyon hataları yaptı. Sonra ikinci yarıya geçildi. Penaltıdan fark ikiye çıkarken bir Fenerbahçe klasiği yaşandı. Fark 1'e inince taktik maktik kalmadı. Herkes geriye çekildi. İlk devrede Rossi'ye yaptığı asist sebebiyle ayakta alkışladığım Altay, yediği ikinci golün asistini de rakibe yaptı. Ama hemen sonrasında çataldan çıkardığı topla kendisini affettirdi. 
  • 15
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Mesut yine 90 dakikayı bitiremezken oyuna giren Arda, ilk Süper Lig golünü attı. Sürekli "korunması gerekiyor" gibi saçma bir açıklamayla doğru düzgün 11'e alınmayan Arda için bundan sonra 11 kapıları açılmalı. Umarım Arda'yı 25 yaşına kadar korumazlar da düzenli oynatırlar! Arda, 'Kaybetme' korkusuyla geri çekilen ağabeylerine de mesaj vermiştir. Bu arada ufak boyuna rağmen büyük işler yapan Rossi'yi de unutmamak lazım. Dün belki de Fenerbahçe'deki en iyi maçını oynadı. Kaleci Altay haricinde Arda ve Rossi 3 puanı eve götürdü.
  • 16
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU

    Fenerbahçe maça çok iyi başladı. Daha 6. dakikada rakip kalede 3 pozisyonu vardı. Uzun süre de Alanyaspor'un gol pozisyonu üretmesine izin vermediler. İlk devre boyunca aslında maçı bitirecek pozisyonları aslında fazlasıyla yakaladılar. Serdar kaçırdı, Mesut, Rossi... Hepsi çok müsait fırsatları kullanamadı. 
  • 17
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Farkı artıramayınca Alanyaspor'un etkili şutlarla Fenerbahçe kalesini yokladığını gördük. Ama bu anlarda da Altay Bayındır yaptığı harika kurtarışlarla Alanya'nın beraberlik golüne izin vermedi. 2-0'dan sonra Alanyaspor'un hocası Farioli, yaptığı hatayı anladı Dihedhou'yu santrfora koydu, Efkan'ı orta alana, Efecan'ı da en etkili olduğu yere sağ kanada koydu.
  • 18
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Bu hamlelerle oyunun kaderi de değişti ve Alanya skoru 2-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra Altay yine kurtarışlarıyla takımını maçın içinde tuttu. İsmail hocanın yaptığı değişiklikler maçın Fenerbahçe'ye dönmesini sağladı ve genç Arda abilerinin yapamadığını yaptı ve Fenerbahçe'yi yeniden üstünlüğe taşıdı. Hem golü hem asisti ile büyük bir fark yarattı.
  • 19
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    ERCAN GÜVEN

    Futbolda konsantrasyon önemli ama Alanyaspor karşısında çok daha önemliydi. Fenerbahçe savunmasındaki bir anlık paylaşım hatası hemen skoru 1-2 yaptı. On dakika geçmeden 2-2… İkisi de Tayfur’dandı. İkinci yarıda Mesut ve Ozan oyundan düşünce Fenerbahçe’yi kalesinde yaşadığı kabustan kurtaran yine Altay’dı. İsmail Kartal, ne sağbekte ne çıktığı zaman ileride iş yapamayan Ozan’ı çıkarıp Pelkas’ı aldı ve Osayi yine bek oldu.
  • 20
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Ardından Mesut-Arda ve Serdar-Berisha değişikliği geldi ve dört dakika sonra genç Arda’nın galibiyet golü geldi. Yeni girenlerden Pelkas 89’da, Berisha 94’de skoru 2-5 yapınca işin rengi belli oldu. İkinciliği istiyor Fenerbahçe… Hem de şiddetle ve çığlık çığlığa.
  • 21
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    ÖMER ÜRÜNDÜL

    Alanyaspor'un hayaller peşinde koşan İtalyan teknik direktörü Farioli evinde Trabzonspor karşısındaki hezimetten hiç ders almamış. Geriden prese karşı faydadan çok zarar veren riskli pas oyunu ile yine sahadaydı. İsmail Kartal da bunu düşünüp futbolcularına 'önde basın' demiş. Bu sayede Fenerbahçe ilk yarıda rakibinin hediye ettiği pozisyonlardan 4 net gol kaçırdı. Attıkları tek gol de çok ilginçti! İkinci yarının başında fark ikiye çıktı. Kısa süre sonra da bire indi. 
  • 22
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Sonra İsmail Kartal'ın yanlışı gündeme geldi. Ozan-Pelkas değişikliğine ilaveten yorulan Mesut'un da hemen Arda ile yer değiştirmesi gerekiyordu. Bunu yapmadı, işler bir anda ters yüz olabilirdi. Sonra hatasını anlayıp doğruyu yaptı ve Fenerbahçe farka giderken Arda'yı da bir kere daha kazanmış oldu. Gecenin yıldızı kaleci Altay'dı. Rossi, Crespo ve Zajc da diğer başarılı isimlerdi.
  • 23
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    METİN TEKİN

    En keyifli maçları seyrettiğim hafta olduğunu söyleyebilirim. Seyir keyfi çok yüksekti. Heyecanla bakıyoruz genç oyunculara oynadıkları zaman. Önce göze batar, fark edilir bu oyuncular. Fark yaratmak çok zordur. Arda'nın fark yaratmaya çok hızla gittiğini söyleyebilirim.
  • 24
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Topu sürüşü, kendine güveni, kötü kullanmış olsa da topla hızlanışı ve oyun aklı. Alan süzeceksiniz, rakipleri ve kendi arkadaşlarınızı göreceksiniz. Değişen fotoğraflara göre doğru kararı vermektir oyun aklı. Bu, Arda'da var. Bunu ben hissedebiliyorum. Teknik kalitesini bir bütün içinde kullanıyor. Bu özellikleriyle üst oyuncu olmaya aday bir genç görüyorum ben.
  • 25
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    TÜMER METİN

    Arda Güler konusunda o kadar doluyum ki, ağız dolusu falan konuşasım ve içimdekileri boşaltasım var. Bir salın çocuğu oynasın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bırakın oynasın. Korumak, koruma altına almak... Bunlar günümüzün işleri değil. Yaşlı-genç, deneyimli-deneyimsiz ayırmaktansa benim nazarımda hiç oralara bakmadan, iyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır.
  • 26
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

    Arda Güler her şeyi ile akıyor. Gol vuruşunda oraya yaptığı koş, pozisyonun içindeyken tek ayak üstünde sıçradıktan sonraki soğuk kanlılığı ve net bitirici vuruşu. Berisha'nın kafasına kestiği ayak içi pas. Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Tek ihtiyacı olan şey süre alması. Daha fazla sahne alırsa gelişebilir.
  • 27
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri
  • 28
    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Fenerbahçe haberleri

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