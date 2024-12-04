Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Alanyaspor - Fethiyespor: 4-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Alanyaspor - Fethiyespor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Alanyaspor sahasında oynadığı maçta 2'nci Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Fethiyespor'u 4-1 yenerek 5'inci Tur'a yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor kupada farklı turladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında sahasında Fethiyespor ile karşılaştı. Turuncu yeşilliler, iyi başladığı ilk yarıda 11’inci dakikada Janvier’in gölüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor’un ikinci golünü 16’ncı dakikada Balkovec kaydederken, 28’inci dakikada ise Rony Lopes attığı golle farkı 3’e çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

        Mücadelenin ikinci yarısında rakip sahada daha etkili olan ev sahibi ekip, 81’inci dakikada genç oyuncusu Arda Usluoğlu’nun gölüyle farkı 4’e çıkarttı. Fethiyespor’da 84’üncü dakikada Mehmet Türkmen, attığı golle skoru belirledi: 4-1. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci Tur’a yazdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Habertürk Anasayfa