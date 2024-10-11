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        Alanyaspor, Hull City'e 2 golle mağlup oldu

        Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, liglere verilen milli arada düzenlenen hazırlık maçında İngiltere Championship takımı Hull City'e 2-0 yenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:58
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        Alanyaspor, Hull City'e mağlup oldu!
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        Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında İngiltere Championship takımlarından Hull City’ee 2-0 mağlup oldu.

        Antalya'da hazırlıklarını sürdüren, İngiltere Championship takımlarından Hull City, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında Oba Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyaspor, Hull City’ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelede Hull City’nin gollerini 51’inci dakikada Matty Jacob ve 84'üncü dakikada Xavier Simons kaydetti.

        Öte yandan maçı izleyenler arasında Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Hull City'nin başkanvekili Tan Kesler yer aldı.

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