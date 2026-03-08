Canlı
        Aleksandar Stanojevic: Matematiksel olarak şansımız devam ediyor

        Aleksandar Stanojevic: Matematiksel olarak şansımız devam ediyor

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, alınan sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

        "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, iyi bir oyun sergilediklerini ancak istedikleri skoru alamadıklarını ifade etti.

        Ligde kalma konusunda takımın matematiksel olarak şansının devam ettiğini belirten Stanojevic, şunları kaydetti:

        "Bugünkü sonuçtan mutlu değiliz, çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle de ilk yarı iyi fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. O fırsatları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olabilirdi. Ben futbolcularıma söyledim, hala matematiksel olarak şansımız devam ediyor bırakmıyoruz, savaşmaya devam edeceğiz."

        Gaziantep ile Karagümrük yenişemedi
        Gaziantep ile Karagümrük yenişemedi
