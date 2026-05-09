        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Aleksandar Stanojevic: Söz veriyorum; Süper Lig'de ve hatta Avrupa'da oynayacağız

        Aleksandar Stanojevic: Söz veriyorum; Süper Lig’de ve hatta Avrupa’da oynayacağız

        Trendyol Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Kocaelispor maçın ardından, "Elimizden geleni yaptık ama düştük. Taraftarımıza söz veriyorum; seneye güçlü takım kuracağız. Kendi stadyumumuzda Süper Lig'de hatta Avrupa'da oynayacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:02 Güncelleme:
        "Söz veriyorum seneye Süper Lig'de olacağız"

        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.

        Kazanmalarına rağmen sezonun bitimine bir hafta kala ligden düşen Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "SÖZ VERİYORUM SENEYE SÜPER LİG'DE VE AVRUPA'DA OYNAYACAĞIZ"

        Stanojevic, "Öncelikle çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Sonuna kadar mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık ama küme düştük. Aynı zamanda bugün taraftarımız da geldi. Onlara söz vermek istiyorum; seneye güçlü ve iyi takım kuracağız. Kendi stadyumumuzda oynayacağız. Hatta kendi stadyumumuzda Süper Lig’de ve hatta Avrupa’da oynayacağız. Güçlü takım kuracağız. Kocaeli’yi de tebrik etmek istiyorum. Bugün çok güzel atmosfer vardı burada" diye konuştu.

