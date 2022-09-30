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ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2 sınavının 21 Ağustos Pazar günü sona ermesinin ardından, gözler ALES/3 sınavı başvurularına çevrildi. Yılda üç kez uygulanan lisansüstü sınavı ÖSYM tarafından organize edilmektedir. ALES/3 sınavına katılım göstermek isteyen adaylar, "ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 ÖSYM ALES sınav takvimi...

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  • ALES/3 SINAVI BAŞVURU EKRANI! ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    ALES/3 sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ALES/3 başvuru sürecine girilirken başvuru ücreti ve başvuruların nasıl, nereden yapılacağı merak konusu oldu. Peki ALES 3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 ALES/3 başvuru kılavuzu...
  • ALES/3 SINAVI BAŞVURU EKRANI! ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    ALES/3 başvuru işlemleri 30 Eylül'de başladı10 Ekim'de sona erecek.

    ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • ALES/3 SINAVI BAŞVURU EKRANI! ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ALES/3 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra kılavuzda yer alacak. Yılın ilk iki ALES sınavında bir oturum için 185 TL belirlenmişti.
  • ALES/3 SINAVI BAŞVURU EKRANI! ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    ALES/3 NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

    ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.
  • ALES/3 SINAVI BAŞVURU EKRANI! ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    ALES-3 BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI

    ALES/3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
  • ALES/3 SINAVI BAŞVURU EKRANI! ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    Adaylar, ALES 3 başvuru tarihlerinde sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

    Başvuru Tarihleri: 30.09.2022 - 10.10.2022

    Geç başvuru günü: 18.10.2022

    Sınav tarihi: 20.11.2022

    Sonuç tarihi: 09.12.2022

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