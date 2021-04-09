Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 22. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 23. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 22. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur.

Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler.

Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.