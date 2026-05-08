Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alex'ten Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için açıklama: Kimseyi destekleyen tarafta değilim!

        Alex'ten Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için açıklama: Kimseyi destekleyen tarafta değilim!

        Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçimi için açıklama yaptı. Brezilyalı eski oyuncu, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alex'ten başkanlık seçimi için açıklama!

        Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaptı.

        Baroni, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

        "Tartışmalı olan son dönemde F.Bahçe’m var. Devasa bir kulüp haline geldi, rekabetçi ve bıraktığımız ruhla. F.Bahçe bir gelenektir, bir bedeldir ve sadece tek bir başarı için çaba gösterir: tüm unvanlar için.''

        ALEX DE SOUZA: GERİ GEL PATRON

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ise "Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle" şeklinde yorum yaptı.

        ALEX'TEN PAYLAŞIM GELDİ: KİMSEYİ DESTEKLEYEN TARAFTA DEĞİLİM

        Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.

        Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, Instagram hesabından açıklamada bulundu.

        Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex, “02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı

        Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hedef aldıkları 53 yaşındaki psikolog M.A'yı, 'hakkınızda terör soruşturması var' diyerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadını Şişli Maçka Parkı'n...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı