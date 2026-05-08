Alex'ten Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için açıklama: Kimseyi destekleyen tarafta değilim!
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçimi için açıklama yaptı. Brezilyalı eski oyuncu, yanlış anlaşıldığını ifade etti.
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaptı.
Baroni, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:
"Tartışmalı olan son dönemde F.Bahçe’m var. Devasa bir kulüp haline geldi, rekabetçi ve bıraktığımız ruhla. F.Bahçe bir gelenektir, bir bedeldir ve sadece tek bir başarı için çaba gösterir: tüm unvanlar için.''
ALEX DE SOUZA: GERİ GEL PATRON
Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ise "Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle" şeklinde yorum yaptı.
ALEX'TEN PAYLAŞIM GELDİ: KİMSEYİ DESTEKLEYEN TARAFTA DEĞİLİM
Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.
Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, Instagram hesabından açıklamada bulundu.
Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex, “02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum” dedi.