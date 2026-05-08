Alex'ten Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için açıklama: Kimseyi destekleyen tarafta değilim!

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaptı.

Baroni, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Tartışmalı olan son dönemde F.Bahçe’m var. Devasa bir kulüp haline geldi, rekabetçi ve bıraktığımız ruhla. F.Bahçe bir gelenektir, bir bedeldir ve sadece tek bir başarı için çaba gösterir: tüm unvanlar için.''

ALEX DE SOUZA: GERİ GEL PATRON

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ise "Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle" şeklinde yorum yaptı.

ALEX'TEN PAYLAŞIM GELDİ: KİMSEYİ DESTEKLEYEN TARAFTA DEĞİLİM

Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, Instagram hesabından açıklamada bulundu.

Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex, “02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum” dedi.