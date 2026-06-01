Alexander Zverev ile Mirra Andreeva, Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alexander Zverev ile Mirra Andreeva çeyrek finale yükseldi.
Giriş: 01 Haziran 2026 - 00:28
Tek erkeklerde Alexander Zverev ile tek kadınlarda Mirra Andreeva, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta çeyrek final biletini aldı.
ZVEREK İLE ANDREEVA, ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda 8. günün akşam seansında erkeklerle 2024'ün finalisti Alman Zverev (2), Hollandalı Jesper de Jong'u 3-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı.
İspanyol raket Rafael Jodar, vatandaşı Pablo Carreno karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Kadınlarda ise Rus raket Mirra Andreeva (8), İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı.
