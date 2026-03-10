Alexis Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya büyük övgü!

Takım arkadaşı Mohamed Salah'ın performansına değinen Mac Allister, "Bizim için önemli ve zorlu bir sezondu. Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti. Biz, takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.