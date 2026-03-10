Alexis Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
Liverpool'un yıldızı Alexis Mac Allister, müsabaka öncesi maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Lucas Torreira'ya övgü dolu sözler sarf etti.
Alexis Mac Allister Galatasaraylı Lucas Torreira'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu aktararak, "Beni en çok zorlayacak oyuncu Torreira olabilir. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zamanda çok başarılı bir oyuncu. Torreira'ya büyük bir saygım var." ifadelerini kullandı.
Orta sahada Dominik Szoboszlai ile olan oyun içi iletişimine değinen Mac Allister, "Bence burada önemli olan takım arkadaşımın rahat hissetmesi. Kendisi farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım için iyi biri ve başarılı bir oyuncu." diye konuştu.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Arjantinli oyuncu, "Bu yaz Dünya Kupası da düzenlenecek. Bu kupayı ikinci kez kazanmak, çok güzel olurdu. Şampiyonlar Ligi, bizim bu sezon için en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağım maç, bu bağlamda zor olacak." şeklinde konuştu.
Takım arkadaşı Mohamed Salah'ın performansına değinen Mac Allister, "Bizim için önemli ve zorlu bir sezondu. Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti. Biz, takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Liverpool ile sözleşme yenileyen Ryan Gravenberch'i tebrik eden Mac Allister, "Gravenberch için çok iyi bir anlaşma oldu. Bunu hak etmişti. Bizim Premier Lig'i kazanmamızda emeği çok büyük. Şu an benim adıma herhangi bir sözleşme yenileme süreci içerisinde değiliz. Acelemiz yok. Daha zamanımız var." diyerek konuşmasını tamamladı.