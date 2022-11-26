Yürek yakan haber! Aleyna hayata tutunamadı!

İstanbul Esenyurt'ta, 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kız bu sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.