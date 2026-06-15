'ALF' dizisi yıldızı Anne Schedeen hayatını kaybetti

1980'lerin popüler dizisi 'ALF'te Kate Tanner rolüyle tanınan oyuncu Anne Schedeen, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikalı oyuncu, NBC'de 1986-1990 yılları arasında dört sezon boyunca yayınlanan ve Türkiye'nin tek kanallı döneminde TRT'de ilgi gören dizinin toplam 101 bölümünde rol aldı.

Ailesi ölüm haberini sosyal medyadan duyururken, "Annie'nin huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Geride olağanüstü bir yaratıcı enerji, zekice espri anlayışı, ailesine duyduğu sevgi, küçük köpeklere olan düşkünlüğü, Trump'a duyduğu yakıcı nefret, ikinci el eşya tutkusu ve iyi bir hikayeye olan sevgisi mirası kaldı" ifadesini kullandı.

55 yıldır Christopher Barrett ile evli olan Schedeen'in bir kızı bulunuyordu.

Oyunculuğa tiyatroyla başlayan Schedeen, ilk televizyon deneyimini 1974'te 'The Six Million Dollar' adlı bilim kurgu dizisiyle yaşadı. 1980'ler, Schedeen'in 'Three's Company', 'Cheers', 'Magnum', 'PI' ve 'Simon & Simon' gibi dönemin popüler dizilerinde rol almasına sahne oldu. Oyuncu, uzaylı kukla karakter ALF'in hikayelerini anlatan diziyle tanındı.

'ALF', Melmac gezegeninden gelen tüylü, patavatsız ve kedi avcısı bir uzaylının, onu devletten saklayan Tanner ailesiyle yaşadığı komik ve zaman zaman duygusal maceraları konu alıyordu.