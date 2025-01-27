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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ali Akman resmen Çorum FK'da - Futbol Haberleri

        Ali Akman resmen Çorum FK'da

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Akman'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:23 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:23
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        Ali Akman resmen Çorum FK'da!
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        Trendyol 1. Lig'de 7. sırada yer alan Çorum FK, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Akman'ı kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Belçika liginde Dender forması giyen 22 yaşındaki santrforla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Çorum FK'de 18 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Ahlatcı Çorum FK'mize hoş geldin Ali Akman. Ali'ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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