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        Ali Cabbar hikayesi sosyal medyayı salladı! Ali Cabbar kimdir, gerçek hikaye mi?

        Ali Cabbar hikayesi, Emir Can İğrek'in aynı isimli şarkısıyla popülerleşti. Ali Cabbar hikayesi kısaca sevdiği kadının başkasıyla evlendiğini öğrenen genç adamın hüzünlü hayatını anlatıyor. Sosyal medyada hakkında pek çok yorumun yer almasıyla "Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi?" sorusu gündem oldu. İşte, Emir Can İğrek şarkı sözleri ile Ali Cabbar hikayesi...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 00:38
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        Ali Cabbar hikayesi ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Emir Can İğrek'in yeni albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı hüzünlü hikayesiyle dinleyicileri derinden etkiledi. Şarkının hikayesinin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Ali Cabbar kimdir? İşte, kısaca Ali Cabbar şarkısının hikayesi...

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        ALİ CABBAR HİKAYESİ

        Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan  Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

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        ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI?

        Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film çekileceği iddia edildi ancak şarkının sahibi olan Emir Can İğrek "Benim neden haberim yok" sözleriyle esprili bir dille konuyu reddetti. 

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        ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

        Ne ateş var ne de duman amma

        Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

        Sevdiğin kız başkasına varmış

        Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

        Baban der "al gırnatanı oğlum.

        Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

        Sevdiği kız başkasına varmış

        Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

        Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

        Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

        Yükün' almış buralara küsmüş 

        Askere yazılmış gider Ali Cabbar 

        Gideli 6-7 ay olmuş 

        Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

        Sesi susmuş, gırnatası susmuş

        Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

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