Ali Cabbar hikayesi sosyal medyayı salladı! Ali Cabbar kimdir, gerçek hikaye mi? Ali Cabbar hikayesi, Emir Can İğrek'in aynı isimli şarkısıyla popülerleşti. Ali Cabbar hikayesi kısaca sevdiği kadının başkasıyla evlendiğini öğrenen genç adamın hüzünlü hayatını anlatıyor. Sosyal medyada hakkında pek çok yorumun yer almasıyla "Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi?" sorusu gündem oldu. İşte, Emir Can İğrek şarkı sözleri ile Ali Cabbar hikayesi... Habertürk Giriş: 12.07.2023 - 00:38 Güncelleme: 12.07.2023 - 00:38 facebook

twitter

linkedin

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu uygulama üzerinden iletişimi açık rızam ile kabul ediyorum. KONUŞMAYI BAŞLAT whatsapp

mail

1 Şurada Paylaş!







Ali Cabbar hikayesi ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Emir Can İğrek'in yeni albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı hüzünlü hikayesiyle dinleyicileri derinden etkiledi. Şarkının hikayesinin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Ali Cabbar kimdir? İşte, kısaca Ali Cabbar şarkısının hikayesi...

2 Şurada Paylaş!







ALİ CABBAR HİKAYESİ Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.