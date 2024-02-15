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        Haberler Spor Futbol Ali Koç ertelenen Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihi açıkladı! Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? - Futbol Haberleri

        Ali Koç ertelenen Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihi açıkladı! Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir önceki sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finaline ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" sorularını beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali maç öncesinde yaşanan olaylar neticesinde iki takım sahaya çıkmamıştı. İşte Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 19:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:42
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        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçının oynanacağı tarihe ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, "Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, Süper Kupa maçı nerede oynanacak?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        GALATASARAY – FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçının oynanacağı tarihi açıkladı. Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının 31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak yerel seçimlerin ardından oynanacağını duyurdu.

        Süper Kupa finalinin nisan ayında oynanması bekleniyor.

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        SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Konyaspor ve Samsunspor; Süper Kupa maçının statlarında oynanması için çağrı yaptı.

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        Maçın oynanacağı yer henüz belli olmadı. TFF'den konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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