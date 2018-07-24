Sportif Direktör Damien Comolli'nin duyurduğu 'Camiaya Sesleniş' programı bugün gerçekleşecek. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği seçimi kazandıktan sonra ilk kez televizyona çıkacak. Ali Koç, başta kulübün ekonomik durumu olmak üzere birçok konuda açıklama yapacak. Merakla beklenen program bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Ali Koç, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum, UEFA'yla Finansal Fair-Play konusunda yapılan görüşmeler, transfer çalışmalarındaki son durum başta olmak üzere birçok alanda merak edilen konulara açıklık getirecek. Ayrıca bu akşam saat 20.00'ye kadar TWitter'dan taraftarların #CamiayaSesleniş etiketiyle soracağı sorular da başkana yöneltilecek.

Tarihi kongre sürecinde kulübün borcunun 400 milyon Euro olduğu açıklanmıştı. Ali Koç, başkanlığı devraldıktan sonra kurmaylarıyla birlikte mali yapıyı en ince ayrıntısına kadar inceledi. Bu incelemelerle ilgili açıklama yapılmasa da borcun 611 milyon Euro olduğu öne sürüldü. Kulüp ayrıca, Aziz Yıldırım döneminden davalık olunan futbolcular, kulüpler ve menacerleri KAP'a bildirdi. Beklenen transferlerin bir türlü gerçekleşmemesinin nedeni olarak da ekonomik yapının beklenenden çok kötü olması iddiası ortaya atıldı. Tam da bu iddiaların ortaya atıldığı dönemde, Comolli, Ali Koç'un televizyona çıkarak finansal konularla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

3 Haziran'da yapılan geniş katılımlı Fenerbahçe Kongresi'nde bu yana neler oldu ve Fenerbahçe'yi gelecekte neler bekliyor? Fenerbahçe için planlanan yol haritasından, amatör branşlardaki son duruma kadar Fenerbahçelilerin merak ettiği tüm konular, şeffaflık prensibi doğrultusunda bu programda yanıt bulacak. Başkan Ali Koç, FB TV ekranlarında, camia ile buluşacak. ‘Camiaya Sesleniş’ 24 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de FB TVde

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