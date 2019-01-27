Transferin bitmesine kısa süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarlara müjdeli haber geldi. Sadık Çiftpınar'ın ardından Victor Moses'i de kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de gözler yeni transferin kim olacağına çevrilirken Kanarya'nın efsane başkanı Ali Şen'den önemli açıklamalar geldi.

Şen, başkan Ali Koç'la konuştuğunu ve bu hafta transferde önemli gelişmeler yaşanabileceğini ifade ederek "Fenerbahçe'nin acilen lider bir futbolcuyu transfer etmesi gerekiyor. Lider oyuncu, saha kenarındaki hocaya, sahada kendisine ve takıma bakar. Ali Başkan'ı bu sabah (dün) aradım, uzun uzun konuştuk. O da benimle aynı fikirleri düşünüyor. Başkan takımın durumundan ötürü çok üzgün. Sanıyorum ki bu hafta Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek transferler olacak" diye konuştu.