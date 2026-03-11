Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Aliağa Petkimspor-Surne Bilbao Basket maçı HT Spor'da! - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor-Surne Bilbao Basket maçı HT Spor'da!

        FIBA Europe Cup çeyrek final mücadelesi ilk maçında Aliağa Petkimspor, kupanın son şampiyonu olan Bilbao Basket'i ağırlayacak. HT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmada temsilcimiz, bu müsabakayı kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 11.03.2026 - 12:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aliağa Petkimspor-Surne Bilbao Basket maçı HT Spor'da!

        FIBA Europe Cup'ta bu sezon iki grup aşamasını geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Aliağa Petkimspor, kupanın son şampiyonu olan Bilbao Basket'i eşleşmenin ilk maçında sahasında ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki çeyrek final karşılaşması saat 20.15'te başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Petkimspor, İspanyol rakibiyle 18 Mart'ta deplasmanda çıkacağı rövanş öncesi ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Bu sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki istikrarsız performansına rağmen ikinci kez yer aldığı Avrupa arenasında iki grup aşamasından çıkan Aliağa Petkimspor son 8 takım arasına kalmıştı.

        Petkim, Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çeyrek finali garantiledikten sonra son hafta evinde Yunan ekibi Peristeri'ye yenilerek liderlik fırsatı ve saha avantajını eline alma şansını kaçırıp ikinci olmuştu.

        Europe Cup'ı geçen sezon final eşleşmesinde PAOK'u geçerek tarihinde ilk kez kazanmayı başaran İspanyol temsilcisi Bilbao bu sezon da organizasyonda oynadığı 12 maçta 11 galibiyet aldı. Bilbao, 2'nci Tur M Grubu'nu 6'da 6'yla lider tamamladı. Petkimspor bu turda güçlü rakibini elemeyi başarırsa yarı finalde Polonya'dan Falco Szombathely BK ile Bosna Hersek'ten KK Bosna BH eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        DEM Parti'li Bakırhan: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile 2025 Nevruz deklarasyonu için Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta açıklamalarda ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti: Ölenler var! İnşaatta kanlı düello!
        İki aile silahları çekti: Ölenler var! İnşaatta kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"