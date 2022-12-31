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Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Alina Boz, 31 Aralık yılbaşı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak O Ses Türkiye programına konuk oluyor. Cesur Hemşire, Paramparça, Hazal, Kaçma Birader, Aşk101, Elimi Bırakma ve Bir Peri Masalı gibi pek çok yapımda rol alan ünlü ismin sahne performansının yanı sıra hayatı da merak ediliyor. İşte, O Ses Türkiye konuğu Alina Boz'un hayatı, yaşı ve rol aldığı yapımlar...

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  • Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye konuğu Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

    Dergi çekimleri ve reklamlarda rol almasının ardından Cesur Hemşire dizi ile oyunculuğa adım atan Alina Boz Paramparça ve Elime Bırakma dizilerinde oyunculuğuyla beğeni topladı. Son olarak Bir Peri Masalı dizinde Taro Emir  Tekin ile başrolü paylaşan Alina Boz, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alıyor. Genç oyuncunun sahne performansı merakla beklenirken Alina Boz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı? araştırmaları da hız kazandı. İşte, O Ses Türkiye  yılbaşı konukları arasında yer alan Alina Boz'un hayatı...
  • Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye konuğu Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

    O SES TÜRKİYE KONUĞU ALİNA BOZ KİMDİR?

    Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. 
  • Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye konuğu Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

    Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. 
  • Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye konuğu Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

    Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.
  • Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye konuğu Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

    Oyunculuk kariyerine yaşında 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. Paramparça dizisinde Hazal olarak, oyuncu Nurgül Yeşilçay ile birlikte çalıştı. 
  • Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye konuğu Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

    2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Bölük filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakteriyle. 
  • Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye konuğu Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

    2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı. Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandıran Boz, son olarak Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep Melis karakterine hayat verdi.
  • Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye konuğu Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

    ALİNA BOZ ROL ALDIĞI DİZİLER

    Cesur Hemşire

    Paramparça

    Sevda'nın Bahçesi

    Vatanım Sensin

    Elimi Bırakma

    Aşk101

    Bir Peri Masalı

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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