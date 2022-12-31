Dergi çekimleri ve reklamlarda rol almasının ardından Cesur Hemşire dizi ile oyunculuğa adım atan Alina Boz Paramparça ve Elime Bırakma dizilerinde oyunculuğuyla beğeni topladı. Son olarak Bir Peri Masalı dizinde Taro Emir Tekin ile başrolü paylaşan Alina Boz, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alıyor. Genç oyuncunun sahne performansı merakla beklenirken Alina Boz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı? araştırmaları da hız kazandı. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında yer alan Alina Boz'un hayatı...