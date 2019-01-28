Elektrikli araba programı Mission E için 6 milyar doların üzerinde yatırım yapan Alman otomotiv devi Porsche, Türkçe isim koyduğu programın sedan modelinin üretimini iki katına çıkarma kararı aldı.
Türkçe, genç bir atın canlılık ve hareketliliğini anlatan TAYCAN isimli Porsche elektrikli modeli ilk kez konsept olarak 2015 Frankfurt otomobil fuarında Mission E olarak tanıtılmış ve geçen sene ismi konmuştu. Porsche Taycan, bu yıl eylül ayındaki Frankfurt otomobil fuarında görücüye çıkacak ve 2020 yılında da teslimatlarına başlanacak.
Porsche, ilk aşamada yıllık 20 bin adet olarak belirlediği Taycan üretimini, gelen ön siparişler sonrası iki katına çıkararak, 40 binin üzerine taşıyacak. Porsche, bu doğrultuda 1200 işçi alımı da gerçekleştirdi.
Bu üretim hacmi, Taycan'ın beklenti olarak alman devinin efsane modeli 911 satışını geçebileceği anlamına da geliyor zira Porsche geçen sene 35 bin civarı 911 satmıştı.
Taycan'ın özellikleri henüz tam olarak açıklanmasa da ilk bilgilere göre 600 beygir gücünde olacak ve 500 kilometrelik iddialı bir menzil vadediyor. 800 voltluk teknolojiyle tam şarj süresi de 15 dakikada gerçekleştirilebilecek. 2500 euro ön ödemeyle siparişleri alınan Porsche Taycan'ın satış fiyatı ise 80 bin euro civarında tahmin ediliyor ve ubu rakam Panamera'dan daha düşük bir bedel.
Taycan, eksi 40 derecelere kadar soğukların yaşandığı Kuzey Kutup Dairesi'nde gerçekleşen testlerde Panemera kasası altına gizlenmiş ve en ciddi rakiplerinden Tesla Model X'le karşılaştırmalı olarak performansa tabi tutulmuştu.
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