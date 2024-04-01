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        Haberler Spor Futbol Almanya'da 44 numaralı forma yasak: "Nazi" sembolüne benzetildi! - Futbol Haberleri

        Almanya'da 44 numaralı forma yasak: "Nazi" sembolüne benzetildi!

        Almanya Milli Takımı'nın yeni formasında yazı tipinin "Nasyonal Sosyalist Parti" sembolüne benzediği gerekçesiyle 44 numaralı forma basılması yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 21:56 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:56
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        Almanya'da 44 numaralı formaya yasak!
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        EURO 2024'te ev sahibi olan Almanya'nın formaları beklenmedik şekilde bir detayla tartışma konusu oldu.

        Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi görücüye çıkan yeni formalarındaki yazı fontu tartışma yarattı.

        Pembe ve beyaz olarak iki farklı forma açıklayan Almanya Milli Takımı'nda 44 numaralı formaların yazı tipinden ötürü Adolf Hitler'in kurucusu olduğu Nasyonal Sosyalist Parti'nin (Nazi) sembolüne benzemesi sebebiyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

        Halihazırda takımda "44" numaralı formayı giyen bir oyuncu yoktu ancak taraftarlar kendileri için bu numarayı satın aldıkları formaya bastırabilirdi. Bu kararla birlikte bu ihtimalin önüne geçildi.

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