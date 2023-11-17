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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan A Milli Takım'a övgü! "Cesurca oynuyorlar" - Futbol Haberleri

        Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan A Milli Takım'a övgü! "Cesurca oynuyorlar"

        Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. A Milli Takımımız'dan övgüyle bahseden Alman çalıştırıcı, "Arkalarına yaslanmayacaklar. Cesurca oynuyorlar ve hedefe giden yolda ilerliyorlar" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 21:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:50
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        Millilere övgü! "Cesurca oynuyorlar"
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        A Milli Takımımız'ın özel maçta karşılacağı Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Maçla ilgili olarak ''Hazırlıklarımızı ciddiyetle sürdürdük. Güzel bir atmosfer ve karşılaşma olacağını düşünüyorum.'' diyen Alman teknik adam, A Milli Takımımız'dan ise övgüyle bahsetti.

        Genç çalıştıcı, ''Türkiye iyi bir takım. Vincenzo Montella yönetiminde eskisinden farklı bir oyun tarzları var. Sanırım yarın bizi baskı altına almaya çalışacaklar. Arkalarına yaslanmayacaklar. Cesurca oynuyorlar ve hedefe giden yolda ilerliyorlar'' ifadelerini kullandı.

        "TER STEGEN, TÜRKİYE MAÇINI KAÇIRACAK"

        Nagelsmann ayrıca, "Ter Stegen, şiddetli sırt ağrısı nedeniyle Türkiye ve Avusturya maçlarını kaçıracak. Cumartesi günü kamptan ayrılarak Barcelona'ya gidecek. Umarım bir an önce iyileşir ve tekrar sahalara döner." diye konuştu.

        LEROY SANE, G.SARAY TARAFTARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

        Nagelsmann ile birlikte basın toplantısına katılan Almanya'nın yıldız futbolcusu Leroy Sane ise şunları söyledi:

        "Maçı sabırsızlıkla bekliyorum, stadyumda güzel bir atmosfer olacak. Bunu Münih'te Galatasaray taraftarlarıyla gördük"

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