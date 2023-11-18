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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Almanya Türkiye hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle! Almanya Türkiye milli maçı TRT 1 canlı yayın... - Futbol Haberleri

        Almanya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın izle! Almanya Türkiye milli maçı TRT 1 canlı yayın...

        Almanya Türkiye hazırlık maçı için beklenen gün geldi çattı. A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Berlin'de Euro 2024'ün ev sahibi Almanya ile kozlarını paylaşacak. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelenin yayın bağlantısı ve milli takımımız ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 19:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:24
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımız, turnuvayı düzenleyecek Almanya ile bu akşam hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor.. Elemelerde son maçına Galler karşısına çıkacak olan millilerimiz, grup liderliği için hayati önem taşıyan zorlu mücadele öncesi moral bulmak istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Almanya Türkiye hazırlık maçı ile ilgili bilgiler...

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        ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Almanya Türkiye hazırlık maçı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

        Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

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        ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Almanya Türkiye maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

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        TFF'DEN AÇIKLAMA!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabaka ile ilgili bilgilendirme yaptı.

        Maçın misafir takım tribün biletlerinin satışına ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı aktarıldı.

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        Federasyonun açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

        "Türkiye ile Almanya, daha önce A milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda A Milli Takım'ımız 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 maç ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951'de burada oynadı ve müsabaka ay-yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda A Milli Takım'ımızın unutulmaz kaptanı Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla 'Berlin Panteri' unvanını kazandığı müsabaka oldu. 26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu."

        Öte yandan, 21 Kasım'da A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde Galler'e konuk olacak, Almanya ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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