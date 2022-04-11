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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram'da paylaştı!

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu ile başrolü paylaşan Gizem Karaca, dizide Evdokya karakterine hayat veriyor. 2017 yılında Kemal Ekemkçi ile dünya evine giren Karaca, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca’nın Instagram paylaşımları ve hayatı…

  • 01
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu ile başrolü paylaşan Gizem Karaca, dizide Evdokya karakterine hayat veriyor. 
  • 02
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2017 yılında Kemal Ekemkçi ile dünya evine giren Karaca, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
  • 03
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Peki, Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? 
  • 04
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    İşte, Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca’ninInstagram paylaşımları ve hayatı…
  • 05
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU’NUN EVDOKYA’SI GİZEM KARACA KİMDİR?

    Gizem Karaca Ekmekçi 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu Türk manken ve oyuncudur. 
  • 06
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. 
  • 07
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. 
  • 08
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. İngilizce ve Fransızca biliyor.
  • 09
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.
  • 10
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. 
  • 11
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012-de Emir'in Yolu isimli ikinci dizisinde de baş rol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 
  • 12
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca yeni dizisi Benim Hala Umudum Var ile 2013 ün yazında ekranlara dönüş yapmıştır. 
  • 13
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Güzel oyuncu 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'dan itibaren vizyona girdi.
  • 14
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. 
  • 15
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Ancak dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017 de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başlamıştır. 
  • 16
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Aynı zamanda 2017 de Kara Sevda dizisine komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.
  • 17
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 18
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 19
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 20
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 21
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 22
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 23
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 24
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 25
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 26
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 27
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 28
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 29
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 30
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 31
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 32
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 33
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 34
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 35
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 36
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 37
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 38
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 39
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 40
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 41
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 42
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 43
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca Instagram paylaşımları! Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

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