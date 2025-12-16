Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen'den Jokic benzetmeleri için: Ben kendi yolumdayım - Basketbol Haberleri

        Alperen'den Jokic benzetmeleri için: Ben kendi yolumdayım

        Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuşurken, Jokic'e büyük saygı duyduğunu vurguladı ancak artık kendi yolunu çizmek istediğini net bir şekilde ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 14:16 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben kendi yolumdayım!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuşurken, Jokic'e büyük saygı duyduğunu vurguladı ancak artık kendi yolunu çizmek istediğini net bir şekilde ifade etti.

        Maçın ardından konuşan Alperen, Jokic karşısındaki performansına değinerek şu ifadeleri kullandı:

        "Ben böyleyim. Bir önceki maçta ona karşı iyi bir iş çıkaramamıştım, bu kez daha odaklıydım. Çok fiziksel bir oyun oynadık ve zaten istediğimiz şey de buydu. O inanılmaz biri. Hücumda harika, istediğini yapabiliyor ve yanında Jamal [Murray] var. Onu durdurmaya çalışıyoruz ama biliyoruz ki ona dokunamıyoruz çünkü hemen faul alıyor. Bilmiyorum, iki MVP'si var ve bu kadar. Benim yaşımdayken o da bu kadar faul almıyordu, o seviyeye ulaşmayı umuyorum. Ama zaten çok zor şutlar sokuyor ve ona dokunmanız bile mümkün değil."

        Alperen, kariyerinin başlarında Jokic ile kıyaslanmaktan hoşlandığını ancak artık bu noktada farklı düşündüğünü belirtti:

        "Lige ilk geldiğimde bu karşılaştırmalar hoştu çünkü o ligdeki en iyi oyuncu ve onunla kıyaslanmak istersiniz. Ama artık kendi yolumu istiyorum. Ligin en iyi takımlarından birini yönetiyorum, bu her şeyi değiştiriyor. Yine de insanların karşılaştırma yapmasını engelleyemem."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"