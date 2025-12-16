Alperen'den Jokic benzetmeleri için: Ben kendi yolumdayım

Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuşurken, Jokic'e büyük saygı duyduğunu vurguladı ancak artık kendi yolunu çizmek istediğini net bir şekilde ifade etti.

Maçın ardından konuşan Alperen, Jokic karşısındaki performansına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben böyleyim. Bir önceki maçta ona karşı iyi bir iş çıkaramamıştım, bu kez daha odaklıydım. Çok fiziksel bir oyun oynadık ve zaten istediğimiz şey de buydu. O inanılmaz biri. Hücumda harika, istediğini yapabiliyor ve yanında Jamal [Murray] var. Onu durdurmaya çalışıyoruz ama biliyoruz ki ona dokunamıyoruz çünkü hemen faul alıyor. Bilmiyorum, iki MVP'si var ve bu kadar. Benim yaşımdayken o da bu kadar faul almıyordu, o seviyeye ulaşmayı umuyorum. Ama zaten çok zor şutlar sokuyor ve ona dokunmanız bile mümkün değil."

Alperen, kariyerinin başlarında Jokic ile kıyaslanmaktan hoşlandığını ancak artık bu noktada farklı düşündüğünü belirtti:

"Lige ilk geldiğimde bu karşılaştırmalar hoştu çünkü o ligdeki en iyi oyuncu ve onunla kıyaslanmak istersiniz. Ama artık kendi yolumu istiyorum. Ligin en iyi takımlarından birini yönetiyorum, bu her şeyi değiştiriyor. Yine de insanların karşılaştırma yapmasını engelleyemem."