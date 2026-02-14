Canlı
        Alperen Şengün, All-Star'da 2. kez sahnede!

        Alperen Şengün, All-Star'da 2. kez sahnede!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star maçında forma giyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 13:57 Güncelleme: 14.02.2026 - 13:57
        1

        Bu yıl 14-16 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2026 organizasyonu için geri sayım başladı.

        2

        ALPEREN ŞENGÜN, 2. KEZ ALL-STAR'A ÇIKAN İLK TÜRK OLACAK

        Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından ikinci kez All-Star maçında mücadele edecek.

        2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu olan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu ünvanını alacak.

        Bu sezon NBA'de oynadığı 46 maçta, 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

        3

        ALPEREN ŞENGÜN SEÇİLDİĞİ İÇİN GURURLU

        All-Star kadrosuna seçilen Alperen Şengün, ailesini ve ülkesini gururlandırmaya devam edeceğini söyledi.

        23 yaşındaki milli oyuncu, üst üste All-Star seçilmesinin kendisi için ne ifade ettiği sorusu üzerine, "Çok şey ifade ediyor. Ailem için, ülkem için, buraya gelip bizi izleyenler için, Türkiye'de sabah 4'te kalkıp bizi izleyenler için çok şey ifade ediyor. Bunu görmek inanılmaz. Gerçekten minnettarım. Ben de ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

        4

        DÜNYA KARMASI TAKIMINDA OLACAK

        NBA'de bu yılki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

        All-Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

        All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı ve ABD'li tecrübeli oyunculardan oluşan NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı olmak üzere iki ABD takımı ve bir Dünya Karması takımı karşı karşıya gelecek.

        5

        Milli oyuncu Alperen Şengün, NBA All-Star maçında Dünya Karması takımında yer alacak.

        Dünya Karması Takımı'nda Alperen Şengün ile birlikte Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Deni Avdija ve Victor Wembanyama yer alıyor.

        Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, dördüncü ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek.

        6
