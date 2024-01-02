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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti. - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti.

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti. Houston Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün 26 sayıyla maçın en skoreri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:51
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        Alperen büyük oynadı, Rockets kazandı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 26 sayı ile damgasını vurduğu maçta evinde Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti.

        Rockets'ın sahasında Pistons'ı 23 sayı farkla yendiği maçta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

        Son 6 maçında 20 sayının altına düşmeyen Alperen, 26 sayının 20'sini 3. çeyrekte rakip potaya gönderdi.

        Ev sahibi ekipte Jalen Green 22 sayı, 5 ribaunt, Tari Eason 17, Jae'Sean Tate 16 sayıyla oynadı.

        Konuk takımda Alec Burks 21 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile oynarken, Jaden Ivey 19 sayı, 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 14 sayı kaydetti. Jalen Duren 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

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        SUNS, GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

        Sahasında Portland Trail Blazers'ı 109-88 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

        Bradley Beal'in 21 sayı, 4 ribauntla takımını sırtladığı Suns'ta, Jusuf Nurkic 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Chimezie Metu 14 sayıyla maçı tamamladı.

        Blazers'ta ise Scoot Henderson 17 sayı, 6 asist, Jerami Grant 15, Malcolm Brogdon ve Jabari Walker 10'ar sayıyla oynadı.

        Sonuçlar

        New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 112-106

        Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 124-121

        Houston Rockets-Detroit Pistons: 136-113

        Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 113-122

        Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 111-93

        Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 109-88

        Utah Jazz-Dallas Mavericks: 127-90

        Los Angeles Clippers-Miami Heat: 121-104

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