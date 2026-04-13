Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün istikrarı, NBA'de üst üste All-Star ve play-off getirdi!

        Alperen Şengün'ün istikrarı, NBA'de üst üste All-Star ve play-off getirdi!

        NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, ikinci kez All-Star seçilerek ilke imza attığı sezonda play-off yolunda takımına liderlik eden oyunculardan biri oldu. Alperen Şengün, normal sezonda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt, 6,2 asist, 1,2 top çalma, 1,1 blok üretti. Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla kariyerinde ikinci kez play-off'larda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstikrarı, üst üste All-Star ve play-off getirdi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, ikinci kez All-Star seçilerek ilke imza attığı sezonda play-off yolunda takımına liderlik eden oyunculardan biri oldu.

        NBA'de 82 maçlık normal sezon geride kalırken takımının Batı Konferansı'nda 5. sırayı almasında önemli pay sahibi olan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez play-off'larda mücadele etme şansı elde etti.

        Ligde 5. yılını geçiren 23 yaşındaki milli basketbolcu, All-Star seçildiği 2025-2026 normal sezonunda ortaya koyduğu performansıyla da takımının art arda iki sezon 50 galibiyet barajını aşmasına yardım etti.

        NBA KARİYERİNİN EN İYİ ASİST VE BLOK ORTALAMASI

        Alperen Şengün, normal sezonda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt, 6,2 asist, 1,2 top çalma, 1,1 blok üretti.

        Geçen yıl normal sezonu "double-double" ortalamasıyla bitiren milli oyuncu, bu sezon NBA kariyerindeki en iyi asist ve blok ortalamasını yakaladı.

        Maç başına 33,3 dakika ortalamayla süre alan Alperen, yüzde 51.9 şut isabetiyle oynadı.

        Ekim ayındaki Oklahoma City Thunder ve şubat ayındaki Indiana Pacers maçlarında 39 sayıyla Alperen'in bu sezon en çok skor ürettiği maçlar oldu.

        Alperen Şengün'ün 5 sezondaki normal sezon ortalamaları şöyle:

        Sezon Maç Süre Sayı Ribaunt Asist Top Çalma Blok
        2021-22 72 20,7 9,6 5,5 2,6 0,8 0,9
        2022-23 75 28,9 14,8 9 3,9 0,9 0,9
        2023-24 63 32,5 21,1 9,3 5 1,2 0,7
        2024-25 76 31,5 19,1 10,3 4,9 1,1 0,8
        2025-26 72 33,3 20,4 8,9 6,2 1,2 1,1

        KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ PLAY-OFF'LARDA

        Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla kariyerinde ikinci kez play-off'larda mücadele edecek.

        Sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle bitiren Rockets, Batı Konferansı'nda beşinci sırayı alarak play-off oynama hakkı kazandı.

        Rockets, ilk turda konferansı 4. sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak. Eşleşmede saha avantajı Lakers'ta olacak.

        Milli basketbolcu, geçen sezon ilk turda Golden State Warriors'a 4-3 kaybettikleri seride 20,9 sayı, 11,9 ribaunt, 5,3 asist, 1,9 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.

        BU SEZON 4 KEZ "TRIPLE-DOUBLE" YAPTI

        Alperen Şengün, bu sezon 4 kez "triple-double", 34 kez "double-double" performansı sergiledi.

        Milli oyuncu, aralık ayında Denver Nuggets karşısında 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, şubat ayında Oklahoma City Thunder karşısında 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Sacramento Kings karşısında 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asist ve mart ayında da Chicago Bulls karşısında 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle oynadı.

        Bu sezon 10 maçta 30 sayı barajını aşan 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde "triple-double" yaptığı maç sayısını da 12'ye çıkardı.

        İKİNCİ KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

        İstikrarlı performansını bu sezona da taşıyan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez All-Star seçilen ilk Türk olarak tarihe geçti.

        All-Star organizasyonun değişen formatında Dünya Karması ile iki maça çıkan milli basketbolcu, 3 dakika süre aldığı USA Stars karşısındaki ilk maçta 4 ribaunt, 2 asist, 6 dakika süre aldığı USA Stripes karşısında ise 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist üretti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
